شاب عشريني يتلقى طعنات خطيرة على مستوى العنق من طرف مجهولين بمنطقة درب السلطان الفداء ﻿

تعرض شخص للاعتداء من طرف شخصين مجهولين، قاما بطعنه على مستوى العنق بمنطقة درب السلطان الفداء.

شوف تيفي

تعرض شخص للاعتداء من طرف شخصين مجهولين، قاما بطعنه على مستوى العنق بمنطقة درب السلطان الفداء.

وأفاد مصدر لـ"شوف تيفي"، وفقا لشاهد عيان، أن الضحية الذي يبلغ من العمر 26 سنة دخل في مشادة كلامية مع هذين المجهولين، وبعد إبداء مقاومته لهما وعدم السماح لهما بسرقته، قاما بطعنه على مستوى العنق بطعنات خطيرة ولاذا بالفرار إلى وجهة غير معلومة.

وأكد مصدرنا أنه تم نقل الضحية إلى مستشفى بوافي بمنطقة درب السلطان الفداء في حالة جد حرجة.

وأشار ذات المصدر إلى أن عناصر الشرطة القضائية وفرقة الدراجين، تدخلوا من أجل القيام بالمتعين، وفتحوا بحثا من أجل ضبط الجانيين.