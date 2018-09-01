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أزمة العطش تدفع ساكنة دواوير بجماعة ''آيت سدرات'' بتنغير للانتفاضة والمطالبة بالماء الصالح للشرب

بتاريــخ : 9 أكتوبر 2018 / 00:47 أزمة العطش تدفع ساكنة دواوير بجماعة آيت سدرات بتنغير للانتفاضة والمطالبة بالماء الصالح للشرب | مجتمع
أزمة العطش تدفع ساكنة دواوير بجماعة ''آيت سدرات'' بتنغير للانتفاضة والمطالبة بالماء الصالح للشرب
احتشد عدد من المواطنين القاطنين بالدواوير التابعة لجماعة ''آيت سدرات'' السهل الغربية بإقليم تنغير في وقفة احتجاجية صباح اليوم الإثنين أمام مقر الجماعة تنديدا بحرمانهم من الماء الصالح للشرب لمدة

شوف تيفي:تنغير

احتشد عدد من المواطنين القاطنين بالدواوير التابعة لجماعة ''آيت سدرات'' السهل الغربية بإقليم تنغير في وقفة احتجاجية صباح اليوم الإثنين أمام مقر الجماعة تنديدا بحرمانهم من الماء الصالح للشرب لمدة أيام بسبب الإنقطاعات المتكررة لهذه المادة الحيوية.

ورفع المحتجون شعارات مناهضة لسياسة التهميش والاقصاء واللامبالاة التي ينهجها المسؤولون تجاه مطالب الساكنة الرامية إلى إيجاد حل لمشكل الماء الشروب الذي غادر صنابيرهم منذ أيام عديدة بدون سابق إنذار.

وعبر المحتجون عن سخطهم وغضبهم للانقطاع المتكرّر للماء الشروب لفترات طويلة في الأيام الأخيرة وطالبوا بتوضيحات حقيقية حول هذا المشكل الذي يؤرق بال الساكنة.

وأكد أحد الفاعلين الجمعويين بالمنطقة، أن الساكنة تعاني الويلات جراء هذه الانقطاعات المتكررة التي تستمر لأيام عديدة، موضحا أن هناك منازل ظلت بدون ماء لأزيد من شهرين، الأمر الذي خلق أزمة كبيرة، بعدما لم تجد مجموعة من الأسر ما تروي بها عطشها.

وأضاف ذات المتحدث، أنه من العيب والعار أن تبقى الساكنة بدون ماء وسط إهمال غير مبرر من طرف المسؤولين بالمنطقة، الذين لم يكلفوا عناء تقديم يد العون للساكنة المتضررة التي تطالب من المسؤولين بمراكز القرار بالرباط بالتدخل العاجل، وإيفاد لجنة لتقصي الحقائق للجماعة المذكورة لما تعيشه من سوء تسيير وتدبير، وغياب إرادة حقيقية للمنتخبين لخدمة المواطنين بعيدا عن التقاعس واللامسؤولية على حد تعببره.

 

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شوف تيفي المغرب تنغير مواطنين جماعة آيت سدرات دواوير تنتفض غياب الماء الصالح للشرب احتجاج

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