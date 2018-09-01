إيقاف سائق شاحنة حاول إرشاء شرطي بمدخل مدينة طانطان ﻿

تمكنت عناصر الشرطة التابعة للمنطقة الاقليمية للأمن بطانطان العاملة بالسد الأمني المنصب بالمدخل الجنوبي للمدينة، أمس الإثنين، من إيقاف سائق شاحنة من أجل محاولة الارشاء مع تحويل وجهة بضاعة خاضعة

شـوف تيفي: طانطان

تمكنت عناصر الشرطة التابعة للمنطقة الاقليمية للأمن بطانطان العاملة بالسد الأمني المنصب بالمدخل الجنوبي للمدينة، أمس الإثنين، من إيقاف سائق شاحنة من أجل محاولة الارشاء مع تحويل وجهة بضاعة خاضعة لامتيازات جمركية.

وحسب مصدر مطلع، فإن عملية الإيقاف تمت حينما طلب عنصري الشرطة العاملين بالسد من سائق الشاحنة الإدلاء بوثائق الشاحنة وتلك الخاصة بالحمولة المتمثلة في الاثواب، الاحذية والصنابير المهربة، ليقوم السائق بمحاولة إرشاء الشرطيين عن طريق دس ورقتين ماليتين وسط ورقة لا علاقة لها بوثائق الشاحنة.

هذا، وسيتم تقديم الموقوف أمام العدالة، فور انتهاء البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.