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النقابات التعليمية تنجح في إقناع وزارة أمزازي بمطالبها

بتاريــخ : 9 أكتوبر 2018 / 00:13 النقابات التعليمية تنجح في إقناع وزارة أمزازي بمطالبها | بوليتيك
النقابات التعليمية تنجح في إقناع وزارة أمزازي بمطالبها
عقدت مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر التابعة لوزارة التربية الوطنية اجتماعا تنسيقيا مع ممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، في إطار الإعداد المبكر للدخول المدرسي 2019-2020 يومه الاثنين 08

شوف تيفي

عقدت مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر التابعة لوزارة التربية الوطنية اجتماعا تنسيقيا مع ممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، في إطار الإعداد المبكر للدخول المدرسي 2019-2020 يومه الاثنين 08 أكتوبر 2018، بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط.

ووفق لما أوردته الصفحة الرسمية للجامعة الحرة للتعليم، عبر موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك''، فقد أسفر اللقاء الذي ترأس أشغاله محمد بنزرهوني، عن مجموعة من النقط المدرجة في لائحة مطالب النقابة.

حيث سجلت النقابة حسب ذات المصدر، تراجع الوزارة عن موقفها الرافض بدعوى الخصاص ووافقت على المطالب التالية:

+شرط الاستقرار سنة واحدة

+ السماح للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بالمشاركة

+الإفراج عن مذكرة الانتقال لأسباب صحية و التقاعد النسبي لأسباب صحية

+فتح الباب للتبادل الآلي

+تخفيض شرط الاستقرار إلى 16 سنة

أما الملفات التي لازالت في طور التفاوض :

+الطعون لأسباب صحية

+الاحتفاظ بالمنصب

+تعميم شرط سنة بالنسبة لأطر الادارة التربوية

 

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