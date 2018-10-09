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البيجديون يتنصلون من إتفاقية موقعة أمام الملك‎

بتاريــخ : 9 أكتوبر 2018 / 00:08 البيجديون يتنصلون من إتفاقية موقعة أمام الملك‎ | بوليتيك
البيجديون يتنصلون من إتفاقية موقعة أمام الملك‎
في سابقة تعد الأخطر من نوعها تنصل المجلس الجماعي لتمارة برئاسة حزب العدالة والتنمية من إتفاقية تأهيل جوطية أهل الحارث والتي خصصت لها ميزانية مليار و600مليون،

شوف تيفي: جمال العظام

في سابقة تعد الأخطر من نوعها تنصل المجلس الجماعي لتمارة برئاسة حزب العدالة والتنمية من إتفاقية تأهيل جوطية أهل الحارث والتي خصصت لها ميزانية مليار و600مليون، لبناء دكاكين لفائدة 370 تاجر، هذه الإتفاقية تم توقيعها في إطار المخطط الثلاثي لتأهيل مدينة تمارة سنة 2005 أمام الملك محمد السادس ورغم مرور 13سنة على توقيع هذه الإتفاقية إلا أن المشروع لم يتم تنفيذه لحد كتابة هذه السطور والسبب في ذلك هو تراجع رئيس المجلس عن حزب العدالة والتنمية عن تمويل المشروع والوفاء بتعهداته إتجاه برنامج تأهيل المدينة، وفي اتصالنا مع رئيس جمعية تجار وحرفيي جوطية أهل الحارث الحاج السودي أكد لنا أن التجار مازالو ينتظرون من رئيس المجلس الوفاء بالتزاماته ومباشرة بناء السوق النموذجي لأهل الحارث رغم علمهم أن المليار و600 مليون التي كانت مخصصة لهم قد تم تغيير اعتمادها وبرمجتها في أمور اخرى إضافة إلى كونه لا يتواصل مع الجمعية بشكل قطعي، لتستمر معاناة الجميع تجار ومواطنين في غياب سوق نموذجي بمواصفات عالية..

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