 رجال الحموشي يلقون القبض على شخصين بحوزتهما كمية مهمة من الأقراص المهلوسة بتطوان ﻿
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رجال الحموشي يلقون القبض على شخصين بحوزتهما كمية مهمة من الأقراص المهلوسة بتطوان

بتاريــخ : 8 أكتوبر 2018 / 23:57 رجال الحموشي يلقون القبض على شخصين بحوزتهما كمية مهمة من الأقراص المهلوسة بتطوان | مجتمع
رجال الحموشي يلقون القبض على شخصين بحوزتهما كمية مهمة من الأقراص المهلوسة بتطوان
تمكنت عناصر الشرطة العاملة بالمحطة الطرقية لتطوان، زوال يومه الاثنين، من إيقاف شخصين كانا على متن حافلة، وحجز كمية مهمة من الأقراص المخدرة الطبية.

شوف تيفي

تمكنت عناصر الشرطة العاملة بالمحطة الطرقية لتطوان، زوال يومه الاثنين، من إيقاف شخصين كانا على متن حافلة، وحجز كمية مهمة من الأقراص المخدرة الطبية.

وأفاد مصدر لـ"شوف تيفي" أن مصالح الأمن كانت قد توصلت بمعلومات حول حيازة شخصين لكمية مهمة من الأقراص المهلوسة.

وأضاف ذات المصدر، أنه تم الترصد لهما وإيقافهما على متن حافلة قادمة من مدينة الفنيدق ومتوجهة نحو مدينة العرائش، وعند تفتيش حقيبة يدوية كانت بحوزة أحدهما تم حجز 540 قرص مخدر من نوع ريفوتريل.

وأشار مصدرنا إلى أن الموقوفين ينحدران من مدينة العرائش ويبلغان من العمر 23و24 سنة غير مبحوث عنهما.

كما أكد المصدر أنه قد تم إحالتها رفقة المحجوز على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان من أجل تعميق البحث معهما و وضعهما رهن تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب الحموشي القبض حوزتهما كمية الأقراص المهلوسة تطوان

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