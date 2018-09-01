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برافو.. رجال الحموشي بطانطان يضعون حداً لمجرم روّع ساكنة المدينة

بتاريــخ : 8 أكتوبر 2018 / 23:27 برافو.. رجال الحموشي بطانطان يضعون حداً لمجرم روّع ساكنة المدينة | حوادث و حقوق
برافو.. رجال الحموشي بطانطان يضعون حداً لمجرم روّع ساكنة المدينة
تمكنت شرطة المداومة التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بعد مجموعة من المعاينات والأبحاث والتحريات اللازمة وفي ظرف وجيز، مؤخراً، من إيقاف أحد المتورطين في قضية تتعلق بالسرقة والاعتدا، وكذا تحديد

شـوف تيفي: طانطان

تمكنت شرطة المداومة التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بعد مجموعة من المعاينات والأبحاث والتحريات اللازمة وفي ظرف وجيز، مؤخراً، من إيقاف أحد المتورطين في قضية تتعلق بالسرقة والاعتدا، وكذا تحديد هوية باقي الجناة المتورطين في نفس القضية.

وحسب مصدر مطلع لـ"شوف تيفي"، فإنه تم القبض على المعنيين بالأمر، على إثر تعرض مقاهي لإلحاق خسائر مادية بمعداتها والاعتداء على مالكيها، وكذا اعتراض سبيل صاحب دراجة نارية وسرقة مبلغ مالي منه وتعريضه للضرب والجرح من طرف مجموعة من الأشخاص المدججين بالأسلحة البيضاء، على مستوى شارع بئر أنزران بمدينة طانطان.

هذا، وبناء عليه، تم إخضاع الموقوف لتدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم أمام النيابة العامة المختصة، فيما لازالت الأبحاث مسترسلة قصد إيقاف باقي المتورطين.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب طانطان مجرم روع ساكنة طانطان السرقة الاعتداء سرقة مقهى دراجة نارية

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