مصطفى فارس يستقبل بالرباط رئيس ديوان المظالم بالمملكة السعوية مرفوقا بوفد قضائي رفيع المستوى ﻿

استقبل الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مصطفى فارس يومه الاثنين 08 أكتوبر 2018 بمقر محكمة النقض بالرباط ، رئيس ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية خالد بن

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استقبل الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مصطفى فارس يومه الاثنين 08 أكتوبر 2018 بمقر محكمة النقض بالرباط ، رئيس ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية خالد بن محمد اليوسف الذي كان مرفوقا بوفد قضائي رفيع المستوى .

وفي الكلمة التي ألقاها بالمناسبة، نوه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مصطفى فارس بالعلاقات المغربية السعودية الممتدة عبر التاريخ مؤكدا على عمق القواسم المشتركة التي تجمع بين البلدين والتي يجب استثمارها لبناء شراكة حقيقية في مجال تطوير العدالة.



وفي هذا السياق قدم مصطفى فارس شروحات وافية حول التجربة المغربية في مجال إصلاح منظومة العدالة والمراحل الهامة المتميزة التي قطعتها من أجل تكريس استقلال حقيقي لسلطة قضائية يكون ضمانة لتقديم أجود الخدمات للمتقاضين في إطار من الحكامة والنجاعة القضائية، كما أطلعه على أهم القرارات والمبادئ القضائية الصادرة عن محكمة النقض في مجال حماية الحقوق والحريات، وكذا مختلف التدابير والآليات التي يتم السهر على تكريسها من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان.

كما شدد الرئيس في كلمته على أن العولمة والتطور المتسارع للعلاقات والمبادلات عبر العالم، أصبحت تفرض التنسيق بين الدول والمؤسسات القضائية لوضع مخطط للعمل المشترك من أجل إيجاد حلول للعديد من القضايا المشتركة خاصة في المجال الاستثماري والاجتماعي والأمني والحقوقي.

ومن جهته أعرب معالي رئيس ديوان المظالم السعودي على عمق العلاقات بين البلدين، منوها بالتجربة القضائية المغربية، ومعربا عن رغبته في تفعيل برامج العمل والتنسيق في كل القضايا ذات الاهتمام المشترك موضحا أن هذه الزيارة التي يقوم بها رفقة الوفد القضائي الرفيع المستوى تأتي لدعم ديناميكية التعاون الاستراتيجي بين البلدين ، والاستفادة من النموذج الإصلاحي المغربي.

وفي ختام هذا اللقاء المثمر قدم مصطفى فارس درعا تذكاريا للوفد السعودي وكذا عدد من الإصدارات الهامة لمحكمة النقض ذات البعد الحقوقي وكذا الإصدار الهام المتعلق بندوة " وحدة المملكة من خلال القضاء".