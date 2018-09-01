بنشمشاش يتعهد بالعمل مع جميع المستشارين بمنطق الإدماج والاستماع الذكي والتجاوب الفعال ﻿

أعلن بنشماش رئيس مجلس المستشارين، والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، نيته للترشح لمنصب رئيس الغرفة الثانية لولاية ثانية، في رسالة حملت توقيعه تحت عنوان إعلان حسن نوايا.

شوف تيفي م.ض

أعلن بنشماش رئيس مجلس المستشارين، والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، نيته للترشح لمنصب رئيس الغرفة الثانية لولاية ثانية، في رسالة حملت توقيعه تحت عنوان إعلان حسن نوايا.

وأكد بنشماش في رسالة، توصلت قناة "شوف تيفي" بنسخة منها، اليوم الاثنين على" جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقي، وهي مسؤولية مشتركة، في ظل تحديات وطنية ودولية كبرى، في حال تفضلكم بتجديد ثقتكم في، وانتخابكم لي رئيسا لمجلس المستشارين برسم النصف الثاني من الولاية التشريعية لغرفة المجلس المذكور".

وحاول بنشماش تذكير المستشارين، باللحظة التاريخية التي يعيشها المجلس في منتصف ولايته، باعتبار التحديات المرتقبة، والمساهمات المطلوب إجراؤها من قبل الجميع، خاصة ما هو مرتبط بالرؤية الملكية، لبناء نموذج تنموي جديد، وتسريع مسار الجهوية المتقدمة، وتنزيل استراتيجية وطنية مندمجة للشباب، وإيجاد حلول مبتكرة، في مجال التشغيل والتكوين المهني، وإعادة بناء منظومة الحوار الاجتماعي.

كما أشار الأمين العام للبام، إلى الأدوار المركزية التي يلعبها المجلس، في مراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية والانفتاح على أسئلة المجتمع و ديناميته، وكذا تمكين الجماعات الترابية والفاعلين المهنيين والنقابيين والمدنيين من صوت برلماني، والأعمال التجارية وحقوق الإنسان، بتوافق وتعاون وتكامل وإدماج وإشراك وانفتاح.

وفي ختام رسالة "إعلان النوايا"، تعهد بنشماش" بالاستمرار في العمل مع جميع مكونات المجلس وتعبيراته المتنوعة التي تشكل مصدر غناه وموضوعيته وحكمته وخبرته، بمنطق الإدماج والاستماع الذكي والتجاوب الفعال، مع نبض القوى الاقتصادية والاجتماعية والمدنية الحية، والجماعات الترابية والمؤسسات المهنية والنقابية، مع مراعاة الظروف الجهوية والدولية والتحديات المتفاقمة".