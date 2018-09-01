 إيقاف شخص بكلميم متورط في ابتزاز أجنبي بعد تصويره عاريا وتهديده بنشر صوره ﻿
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إيقاف شخص بكلميم متورط في ابتزاز أجنبي بعد تصويره عاريا وتهديده بنشر صوره | حوادث و حقوق

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إيقاف شخص بكلميم متورط في ابتزاز أجنبي بعد تصويره عاريا وتهديده بنشر صوره

بتاريــخ : 8 أكتوبر 2018 / 22:17 إيقاف شخص بكلميم متورط في ابتزاز أجنبي بعد تصويره عاريا وتهديده بنشر صوره | حوادث و حقوق
إيقاف شخص بكلميم متورط في ابتزاز أجنبي بعد تصويره عاريا وتهديده بنشر صوره
تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بكلميم، مؤخرا، من إيقاف شخص متورط في قضية تتعلق بالابتزاز عن طريق التصوير والتهديد بنشر صور مخلة بالحياء عبر الإنترنيت.

شوف تيڤي: كلميم

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بكلميم، مؤخرا، من إيقاف شخص متورط في قضية تتعلق بالابتزاز عن طريق التصوير والتهديد بنشر صور مخلة بالحياء عبر الإنترنيت.

وتأتي تفاصيل القضية، حسب مصدر "شوف تيفي"، حينما تمكن الموقوف من استدراج شخص أجنبي مقيم بإحدى الدول الأجنبية عبر موقع من مواقع التواصل الاجتماعي بعدما تظاهر كونه فتاة، وقام بتصويره في وضعية مخلة بالحياء، وبالتالي ابتزازه وتهديده بنشر الصور، ومخافة افتضاح أمره أرسل له مبالغ مالية مهمة عن طريق إحدى وكالات تحويل الأموال، ولتجنب تحديد هويته عمد المشتبه به إلى استغلال فتاة والتمس منها تسلم الحوالات بدلا عنه بعدما ادعى لها كون بطاقته الوطنية قد ضاعت منه.
هذا وقد تم حجز الهاتف النقال الخاص بالموقوف قصد إخضاعه للخبرة التقنية، كما أمكن حجز مبلغ مالي عثر عليه بحوزته.

هذا، وبأمر من النيابة العامة المختصة تم إخضاع المشتبه به لتدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب كلميم ابتزاز أجنبي صور مخلة بالحياء التهديد

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