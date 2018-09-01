صراع تيار ابن كيران والعثماني يصل إلى جماعة إنزكان ﻿

يبدو أن الحرب الدائرة بين تيار ابن كيران وتيار العثماني انتقلت رحاها إلى مدينة إنزكان بعدما أقدم رئيس المجلس الجماعي صباح يومه الإثنين 8 أكتوبر 2018، على سحب تفويضه من نائبيه الأول والثاني، وذلك بفعل

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يبدو أن الحرب الدائرة بين تيار ابن كيران وتيار العثماني انتقلت رحاها إلى مدينة إنزكان بعدما أقدم رئيس المجلس الجماعي صباح يومه الإثنين 8 أكتوبر 2018، على سحب تفويضه من نائبيه الأول والثاني، وذلك بفعل الصراع الذي نشب بينهما مؤخرا بفعل عدم رضاهما عن قراراته وسياسته التدبيرية داخل المجلس الجماعي.

وحسب مصادر خاصة، فهذا القرار جاء كعقاب من الرئيس على تزعم النائبين لحركة التمرد التي اندلعت داخل مجلس إنزكان، والتي كادت تعصف بدورة أكتوبر التي انعقدت الأسبوع الماضي بعدما غاب عنها أكثر من 10 أعضاء، ولم يكتمل النصاب القانوني إلا بعد جهد جهيد.

وفي ذات السياق، أفادت مصادر متطابقة عن إعفاء مستخدم تابع للإنعاش الوطني تم إلحاقه في وقت سابق بقسم تصحيح الإمضاءات ليتم إلحاقه الآن بمربد الجماعة، وذلك على خلفية اتهامه من طرف الرئيس بتسريب بعض كواليس وأسرار جماعة إنزكان .