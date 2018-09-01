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بعد اعتدائه على المحامي زهراش..القاضي يصدم توفيق بوعشرين بقرار إحالته على النيابة العامة مرة أخرى وتهمة جديدة تلاحقه..(التفاصيل الكاملة)

بتاريــخ : 8 أكتوبر 2018 / 21:24 بعد اعتدائه على المحامي زهراش..القاضي يصدم توفيق بوعشرين بقرار إحالته على النيابة العامة مرة أخرى وتهمة جديدة تلاحقه..(التفاصيل الكاملة) | بوليتيك
بعد اعتدائه على المحامي زهراش..القاضي يصدم توفيق بوعشرين بقرار إحالته على النيابة العامة مرة أخرى وتهمة جديدة تلاحقه..(التفاصيل الكاملة)
بعدما هاجم توفيق بوعشرين مالك يومية أخبار اليوم ، مساء يومه الاثنين خلال أشغال جلسة محاكمته محامي الضحايا عبد الفتاح زهراش قررت المحكمة إحالة المتهم على النيابة العامة لاتخاذ المتعين .

شوف تيفي

بعدما هاجم توفيق بوعشرين مالك يومية أخبار اليوم ، مساء يومه الاثنين خلال أشغال جلسة محاكمته محامي الضحايا عبد الفتاح زهراش قررت المحكمة إحالة المتهم على النيابة العامة لاتخاذ المتعين .

وثلي محضر الجلسة الذي أكد فيه كاتب الضبط أن المتهم توفيق بوعشرين المتابع بتهم التحرش الجنسي والاغتصاب والاتجار بالبشر اعتدى على محامي المطالبات بالحق المدني عبد الفتاح زهراش عن طريق الدفع بيده داخل المحكمة...


وجاء في نص المحضر الذي ثلي خلال جلسة اليوم "وحيث ما سجل بمحضر الجلسة يتوافق مع ما عاينته المحكمة من اعتداء بوعشرين على المحامي المدافع عن المطالبات بالحق المدني ... وحيث أن المحكمة تقرر تبعا للمادتين 360 و 361 بإحالة المتهم على النيابة العامة لاتخاذ المتعين في حقه ..."

واعتبرت الهيئة التي ثبت في الحكم برئاسة القاضي بوشعيب فريح أن " تصرف المتهم جريمة من جرائم الجلسات" وأضاف رئيس الجلسة بالقول "إن إهانة المحامي هو إهانة للمحكمة والمحكمة لا تقبل بذلك وأن هذا مس بأعراف وتقاليد وحرمة القضاء ...".

من جهة أخرى، التمست النيابة العامة أيضا تطبيق القانون في واقعة اعتداء بوعشرين على المحامي زهراش وأكدت أن ما بادر من المتهم من سلوك غير مقبول بثاتا تحت أي غطاء أو أي سبب ...

واعتبرت هيئة دفاع الضحايا أن اعتداء بوعشرين لم يكن على المحامي عبد الفتاح زهراش فقط بل اعتداء وتطاول على مهنة المحاماة وتطاول على كرامة المحامي ، مؤكدين أن كرامة المحامي خط أحمر .

هذا وقررت المحكمة احالة المتهم على النيابة العامة لاتخاء المتعين كما أجلت الجلسة ليوم الأربعاء المقبل لأجل مواصلة مرافعات دفاع ضحايا بوعشرين.

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