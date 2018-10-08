بالوثيقة: عرشان يراسل الحموشي ولفتيت لهذا السبب ﻿

حصلت ''شوف تيفي'' على محضر اجتماع سابق للمكتب المديري للجامعة الملكية المغربية للكرة الحديدية، يتضمن في إحدى نقاطه التي صادق عليها المكتب الجامعي بخصوص مراسلة المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف

شـــوف تيفي:

حصلت "شوف تيفي" على محضر اجتماع سابق للمكتب المديري للجامعة الملكية المغربية للكرة الحديدية، يتضمن في إحدى نقاطه التي صادق عليها المكتب الجامعي بخصوص مراسلة المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت لإغلاق أندية الكرة الحديدية التي تتوفر على رخص بيع الخمور.

وفي الوقت الذي كان قد كشف فيه مصدر مطلع ل"شوف تيفي" أن وزارة الداخلية كلفت لجنة لتتبع هذا الملف، فإن مصادر أخرى ربطت خطوة عرشان بالخروقات الكبيرة التي توجد داخل هذه الأندية سواء على المستوى الإداري أو المالي.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن هذا الملف في حال تحريكه بشكل جدي سيكشف مجموعة الحقائق لأشخاص استغلوا هذه النوادي للإغتناء مقابل عدم تقديم اي دعم مادي لهذه الرياضة خصوصا بمدينة الدار البيضاء.

والغريب في محضر اجتماع جامعة عرشان ان المكتب المديري للجامعة يوجد به ثلاثة رؤساء اندية يتوفرون على رخص بيع الخمور، غير انهم بحسب مصادرنا يفوتون رخص التسيير لأشخاص يشتغلون داخل النوادي دون أن تربطهم اي علاقة بالكرة الحديدية.