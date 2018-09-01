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تركيا تطالب القنصلية السعودية بتوضيح أسباب عدم خروج خاشقجي من المبنى

بتاريــخ : 8 أكتوبر 2018 / 20:50 تركيا تطالب القنصلية السعودية بتوضيح أسباب عدم خروج خاشقجي من المبنى | دولي
تركيا تطالب القنصلية السعودية بتوضيح أسباب عدم خروج خاشقجي من المبنى
طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين، مسؤولي القنصلية السعودية بإسطنبول بتوضيح أسباب عدم خروج الكاتب والصحافي جمال خاشقجي من المبنى، بعد أن دخلها في وقت سابق من نفس يوم الاختفاء.

شوف تيفي وكالات

 طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين، مسؤولي القنصلية السعودية بإسطنبول بتوضيح أسباب عدم خروج الكاتب والصحافي جمال خاشقجي من المبنى، بعد أن دخلها في وقت سابق من نفس يوم الاختفاء.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، في بودابست، اليوم الإثنين، مضيفا أن: "على من يدعي إثبات ادعائه، إذا كان قد خرج من القنصلية السعودية، فيتعين عليكم إثبات ذلك بتسجيلات مصورة، هذا ما عليكم فعله"، وفق ما أفادت به وكالة الأناضول اليوم.

وشدد الرئيس التركي على أن مسؤولي القنصلية السعودية لا يمكنهم تبرئة ساحتهم عبر القول "إنه قد غادر" المبنى.

وأردف أردوغان :"هناك أشخاص قدموا من السعودية دخلوا وخرجوا عبر المطار، والنيابة العامة تجري تحقيقاتها وكافة إجراءاتها بهذا الصدد".

وكان أردوغان قد أكد أمس الأحد، أنه يتابع شخصيا قضية الصحافي المختفي، قائلا "متابعة وملاحقة هذه القضية وظيفتنا السياسية والإنسانية...وسنعلن عن النتائج مهما كانت".

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شوف تيفي تركيا السعودية علاقات أردوغان خاشقجي

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