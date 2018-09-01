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تطــورات مُثيرة..الشرطة القضائية تستدعي زوجة بُــوعشرين و هذه التفاصيل

بتاريــخ : 8 أكتوبر 2018 / 19:28 تطــورات مُثيرة..الشرطة القضائية تستدعي زوجة بُــوعشرين و هذه التفاصيل | بوليتيك
تطــورات مُثيرة..الشرطة القضائية تستدعي زوجة بُــوعشرين و هذه التفاصيل
في تطورات غير متوقعة على خلفية قضية بوعشرين،علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة، أن الشرطة القضائية بمدينة الدارالبيضاء، استدعت يومه الإثنين، زوجة الصحفي توفيق بوعشرين على خلفية قضية رشوة.

شـــوف تيفي:م غ

في تطورات غير متوقعة على خلفية قضية بوعشرين،علمت "شوف تيفي" من مصادر مطلعة، أن الشرطة القضائية بمدينة الدارالبيضاء، استدعت يومه الإثنين، زوجة الصحفي توفيق بوعشرين على خلفية قضية رشوة.

 وكشفت مصادرنا المطلعة، أن استدعاء الزوجة ،جاء بعدما تم يوم أمس الأحد تقديم موظف بسجن عين برجة أمام المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء على خلفية تهمة ضبطه و هو يحاول إدخال هاتفين نقالين و بعض الممنوعات تهم مراسلات لبوعشرين، حيث اعترف بالمنسوب إليه مؤكدا أن قريب المتهم ( ابن خالته) هو من تكلف بالأمر عن طريق زوجة بوعشرين .

و زادت مصادرنا،أن زوجة مالك مجموعة أخبار اليوم تم الاستماع إليها بتهمة إرشاء موظف من أجل إدخال ممنوعات لزوجها القابع خلف أسواء سجن عين برجة بالدارالبيضاء،إلا أنها رفضت الإجابة على أسئلة الشرطة على غرار رفض زوجها الحضور إلى المحكمة .

 من جانبها أسرت الزوجة لمحيطها أنها ستهاجر إلى كندا إذ لم تستطع تنفيذ مخططاتها و أوامر زوجها.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شــوف تيفي المغرب كندا زوجة بوعشرين الدارالبيضاء

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