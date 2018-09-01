ولاية أمن الدارالبيضاء توضح حقيقة الفيديو المتداول الذي يظهر فيه أجنبي مصاب بجروح في باحة مسجد الحسن الثاني ﻿

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أن شريط الفيديو الذي تداولته مجموعة من الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين، ويظهر فيه شخص أجنبي مصاب بجروح في باحة مسجد الحسن الثاني بالدار

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أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أن شريط الفيديو الذي تداولته مجموعة من الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين، ويظهر فيه شخص أجنبي مصاب بجروح في باحة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء، على أساس أنه حديث، تبين أنه تسجيل قديم يوثق لاعتداء جسدي وقع في 4 أكتوبر سنة 2016.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح ولاية أمن الدار البيضاء كانت قد أوقفت المشتبه به مباشرة بعد ارتكابه لهذا الفعل الإجرامي، حيث تم إخضاعه لبحث قضائي وتمت إحالته على السلطة القضائية المختصة، بينما تم تقديم العلاجات الضرورية وقتها لشرطي أصيب بجروح خطيرة في هذا الحادث بعد تدخله لتحييد الخطر الذي تعرض له ثلاثة أفراد من أسرة واحدة من جنسية هولندية.

وأضاف البلاغ أن المديرية العامة للأمن الوطني إذ تؤكد بأن هذا الشريط المنشور قديم ويوثق لاعتداء جسدي يعود لأكثر من سنتين، فإنها تشدد في المقابل على مواصلتها التفاعل مع كل الإصدارات والمنشورات التي تتعلق باهتمامات المواطن في مجال الحق في الأمن.