عزيز الرباح يعطي انطلاقة مشروع محطة نقل الطاقة بسد ''سيدي مومن'' بتارودانت ''صور'' ﻿

أعطى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة ''عزيز الرباح'' صباح يومه الإثنين 8 أكتوبر 2018 انطلاقة بناء مشروع محطة نقل الطاقة عن طريق الضخ بسد ''عبد المومن'' بجماعة أركانة إقليم تارودانت بقدرة تبلغ 350

شوف تيفي:أحمد الهلالي

أعطى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة ''عزيز الرباح'' صباح يومه الإثنين 8 أكتوبر 2018 انطلاقة بناء مشروع محطة نقل الطاقة عن طريق الضخ بسد ''عبد المومن'' بجماعة أركانة إقليم تارودانت بقدرة تبلغ 350 ميغاواط.

وحضر هذا التدشين إلى جانب ''الرباح'' كل من والي جهة سوس ماسة، وعامل إقليم تارودانت ''أمزال'' ورئيس مجلس جهة سوس ماسة ''إبراهيم الحافيدي''، و المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية وفعاليات النسيج الجمعوي بالمنطقة.

وتبلغ القيمة المالية لهذا المشروع الضخم 3 مليار درهم وستوزع أشغال بنائه على مدى 3 سنوات، ويدخل ضمن مخطط التنمية ودمج الطاقة المتجددة في المغرب، ويعتمد على تخزين الطاقة على شكل ''هيدروليكي'' ستتكلف شركة فينسي للبناء VINCI. CONNSTRYCTIONS بإنجاز الأشغال المدنية به من خلال حفر حوضين مائيين، وتشييد مصنع الإنتاج المثبت على التلال وطمره تحت الأرض، وتركيب أنبوب نقل على مسافة أكثر من 3 كلم، منها 1 كلم تحت الأرض.

علاوة على قيام نفس الشركة التي ستكون على رأس اتحاد شركات يضم أيضا الشركة النمساوية الإلكتروميكانيكية «أندريتز هيدرو» بتوريد معدات البناء ومعدات النقل، والتجميع، والاختبارات والتشغيل النهائي للمحطة.

هذا ويعتمد المشروع على تحريك المياه بين خزانين عند منسوبين مختلفين، أحدهما عند منسوب منخفض والآخر عند منسوب مرتفع تسمح به طبوغرافيا المنطقة ، فيتم ضخ المياه من المنسوب المنخفض باستخدام فائض القدرة الكهربائية وقت انخفاض الأحمال، وعند الحاجة لمزيد من القدرة الكهربائية وقت ذروة الأحمال يتم تحرير المياه من الخزان العلوى عند المنسوب المرتفع لتوليد القدرة الكهربائية المطلوبة.