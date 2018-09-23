ســكوب..فضيحة تضرب ملاكم مغربي بعد طلاقه ..ربيعي أمام القضاء في حالة سراح ﻿

شــوف تيفي:
علمت "شــوف تيفــي" من مصدر مطلع، أن الملاكم المغربي محمد ربيعي في ورطة كبيرة تتعلق بشكاية متهم من خلالها بإقامة علاقة جنسية غير شرعية بمدينة الدارالبيضاء مع أم مطلقة.
و كشفت مصادرنا،أن مصلحة الإستمرار الأولى بسيدي البرنوصي توصلت بشكاية تهم (خ ب) المزدادة سنة 1993 وهي مطلقة و أم لطفلة و لها سوابق أنها على علاقة جنسية غير شرعية منذ سنة تقريبا مع الملاكم المغربي محمد الربيعي حيث يكتري لها شقة بمدينة الرباط و تشك بحملها منه و أنه طلب منها مؤخرا مغادرة الشقة و إنهاء علاقتهما مما جعلها تحضر إلى منزل والديه بحي الأزهر بتاريخ 2018/09/23
و أضافت مصادرنا، أنه عندما طُلب من المعنية بالأمر إيجاد حل بينهما فوقعا في نزاع , على إثر ذلك تقدما إلى المصلحة و بها عبرت عن عدم رغبتها في أية متابعة أو مواصلة القضية على إعتبار أنها توصلت لحل ودي مع المذكور ثانيا .
و كشفت مصادرنا المطلعة ،أن ربيعي اعترف بعلاقته بالمعنية بالأمر و أنه كان يرغب بالزواج منها و بسبب تصرفاتها و رفض أفراد أسرته أمر زواجه منها تراجع عن ذلك و لما أخبرها بنية إنهاء علاقته بها على إعتبار أنها لن تتوج بالزواج لم تتقبل الأمر و دخلت معه في نقاش حاد .
و بهذا الخصوص تم الاستماع إليهما في محضرين قانونيين بمنطقة البرنوصي كما تم ربط الإتصال بالنيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية الزجرية الذي أعطى تعليماته بأخذ ضمانات الحضور من المعنيان بالأمر و تقديمهما أمام العدالة في حالة سراح .