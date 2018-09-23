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ســكوب..فضيحة تضرب ملاكم مغربي بعد طلاقه ..ربيعي أمام القضاء في حالة سراح

بتاريــخ : 8 أكتوبر 2018 / 18:33 ســكوب..فضيحة تضرب ملاكم مغربي بعد طلاقه ..ربيعي أمام القضاء في حالة سراح | حوادث و حقوق
ســكوب..فضيحة تضرب ملاكم مغربي بعد طلاقه ..ربيعي أمام القضاء في حالة سراح
علمت ''شــوف تيفــي'' من مصدر مطلع، أن الملاكم المغربي محمد ربيعي في ورطة كبيرة تتعلق بشكاية متهم من خلالها بإقامة علاقة جنسية غير شرعية بمدينة الدارالبيضاء مع أم مطلقة.

شــوف تيفي:

علمت "شــوف تيفــي" من مصدر مطلع، أن الملاكم المغربي محمد ربيعي في ورطة كبيرة تتعلق بشكاية متهم من خلالها بإقامة علاقة جنسية غير شرعية بمدينة الدارالبيضاء مع أم مطلقة.

و كشفت مصادرنا،أن مصلحة الإستمرار الأولى بسيدي البرنوصي توصلت بشكاية تهم (خ ب) المزدادة سنة 1993 وهي مطلقة و أم لطفلة و لها سوابق أنها على علاقة جنسية غير شرعية منذ سنة تقريبا مع الملاكم المغربي محمد الربيعي حيث يكتري لها شقة بمدينة الرباط و تشك بحملها منه و أنه طلب منها مؤخرا مغادرة الشقة و إنهاء علاقتهما مما جعلها تحضر إلى منزل والديه بحي الأزهر بتاريخ 2018/09/23

 و أضافت مصادرنا، أنه عندما طُلب من المعنية بالأمر إيجاد حل بينهما فوقعا في نزاع , على إثر ذلك تقدما إلى المصلحة و بها عبرت عن عدم رغبتها في أية متابعة أو مواصلة القضية على إعتبار أنها توصلت لحل ودي مع المذكور ثانيا .

 و كشفت مصادرنا المطلعة ،أن ربيعي اعترف بعلاقته بالمعنية بالأمر و أنه كان يرغب بالزواج منها و بسبب تصرفاتها و رفض أفراد أسرته أمر زواجه منها تراجع عن ذلك و لما أخبرها بنية إنهاء علاقته بها على إعتبار أنها لن تتوج بالزواج لم تتقبل الأمر و دخلت معه في نقاش حاد .

 و بهذا الخصوص تم الاستماع إليهما في محضرين قانونيين بمنطقة البرنوصي كما تم ربط الإتصال بالنيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية الزجرية الذي أعطى تعليماته بأخذ ضمانات الحضور من المعنيان بالأمر و تقديمهما أمام العدالة في حالة سراح .

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