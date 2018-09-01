نايضة باستئنافية البيضاء..بعدما امتنع عن المثول أمام القاضي والمطالبة بإحضاره بالقوة ..''بوعشرين'' يشرمل محامي الضحايا ﻿

في تطور مثير ، مثل توفيق بوعشرين أمام المحكمة، يومه الاثنين، بالقاعة 8 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، وذلك بعدما امتنع عن المثول في بداية الجلسة .

شوف تيفي :

في تطور مثير ، مثل توفيق بوعشرين أمام المحكمة، يومه الاثنين، بالقاعة 8 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، وذلك بعدما امتنع عن المثول في بداية الجلسة .

وطالبت النيابة العامة توجيه انذار لتوفيق بوعشربن المتابع بتهم التحرش الجنسي والاغتصاب والاتجار بالبشر بعد امتناعة المثول أمام المحكمة وإصراره على مقاطعة أشغال الجلسة .

والتمس باقي أطراف الدفاع تفعيل الفصل 423 لارغامه على الحضور ، كما طالب المحامي المسكيني بأنه في حالة غيابه يجب أن يغيب عن كل الجلسات وليس اختيارها حسب هواه ، وفي ذات الوقت طالب زهراش إحضاره بالقوة، واعتبرت هيئة دفاع الضحايا موقف بوعشرين ''تكتيكي'' وطالبوا المحكمة احضاره بالقوة، فاختيار عدم الحضور هو امتياز إجرائي من حق الطرف المدني فقط وليس المتهم .

ورفض بوعشرين الصعود للجلسة وفضل البقاء بقبو المحكمة وذلك مخافة الاستماع إلى مرافعات دفاع المطالبين بالحق المدني ولاسيما المحاميان الهيني والمسكيني ، إلا أن المحامي محمد زيان سارع لاحضاره إلى أشغال الجلسة وهو ما استجاب له المتهم على الفور .

واستأنفت الهيئة التي تبث في الحكم برئاسة القاضي بوشعيب فريح، جلسة المحاكمة قبل أن ترفعها مرة أخرى بدقائق ، وذلك بعدما أثيرت ملاسنات حادة وفوضى عارمة بأشغال الجلسة إثر اعتداء توفيق بوعشرين على المحامي عبد الفتاح زهراش بالضرب عن طريق الدفع وذلك بعدما وجه محامي الضحايا الخطاب للمحكمة محتجا على مقاطعة المتهم للجلسة.

وطالبت هيئة دفاع الضحايا توجيه تهمة أخرى لتوفيق بوعشيرن إثر اعتدائه على زميلهم عبد الفتاح زهراش ، وتحولت قاعة المحاكمة الى حلبة صراع أطراف الدفاع ، حيث انصرف المحامي محمد زيان واعتبر أن دفاع الضحايا يسيئون إلى المتهم ويستفزونه.

ويتابع بوعشرين بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب، كما يتابع المتهم بجنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء، بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير و التسجيل.