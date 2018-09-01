وزارة الحقاوي توضح حقيقة اقتحام مجموعة من المكفوفين لباب الوزارة ﻿

أوضحت وزارة بسيمة الحقاوي، أن ''اقتحام مجموعة من المكفوفين لباب الوزارة، صبيحة يوم الأربعاء 26 شتنبر، لم يتم عن طريق السماح لهم بذلك، كما يتم الترويج له، وإنما اقتحم المعنيون باب الوزارة خارج أوقات

شوف تيفي

أوضحت وزارة بسيمة الحقاوي، أن "اقتحام مجموعة من المكفوفين لباب الوزارة، صبيحة يوم الأربعاء 26 شتنبر، لم يتم عن طريق السماح لهم بذلك، كما يتم الترويج له، وإنما اقتحم المعنيون باب الوزارة خارج أوقات العمل، بعد كسر الباب الحديدي والباب الزجاجي، وقد وثقت كاميرا المراقبة ذلك".

وشددت الوزارة وفق بلاغ توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه اليوم الاثنين، على أن الوزارة "حرصت منذ أول يوم على فتح كافة قنوات الحوار الممكنة، سواء بالتواصل المباشر مع ممثلي المعنيين أو بالمحادثات الهاتفية، قبل أن تباشر السلطات المحلية حوارها مع المعتصمين، نظرا لخصوصية الوضع أمنيا، حيث تم عقد سلسلة من الاجتماعات الحوارية لم تفض إلى أي نتيجة جراء استمرار تشبثهم بمطلب التوظيف المباشر والاستثنائي".

أما في ما يخص الاتهام بتجاهل السلامة الجسدية للمعتصمين، وبتشاور مع الجهات المختصة، فقد أكد ذات البلاغ على لسان وزارة الحقاوي "طلبنا مرارا الجلوس إلى طاولة الحوار، وشددنا على ضرورة نزولهم من السطح خوفا على سلامتهم، خاصة أنهم قد أغلقوا الأبواب من الداخل، مما عقد من مهمة السلطات المعنية".

وأضاف المصدر "نسجل استغرابنا ترويج بعض المغالطات، من قبيل منع المعتصمين من الماء الشروب أو إلصاق بعض الصفات بهتانا بشخص الوزيرة كـ"المرأة الحديدية"، وهو الأمر الذي تكذّبه شهادة فعاليات حضرت مبادرة الحوار، الذي عقد بمقر الوزارة يوم الأربعاء 3 أكتوبر الماضي، والذي أكدنا، خلاله، على الحرص المتواصل لإيجاد الحلول المناسبة للأشخاص في وضعية إعاقة، مع التذكير بمختلف المجهودات المبذولة، إلا أن ممثلي المعتصمين تشبثوا بمطلبهم الأساسي المتمثل في التوظيف المباشر والاستثنائي".

وأكد البلاغ على "مواصلة الجهود لاعتماد المباراة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، تحت إشراف اللجنة الوطنية الدائمة لدى رئاسة الحكومة المكلفة بتتبع سير المباريات الخاصة. ومن المنتظر أن تنظم المباراة الخاصة الأولى نهاية هذه السنة"، مشددا على "التزام وزارتنا تطوير خدمات صندوق دعم التماسك الاجتماعي المتعلقة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، بما ييسر الاستفادة من تمويل الأنشطة المدرة للدخل، الذي يصل إلى 60 ألف درهم، مع توسيع وعاء المستفيدين ومجالات المشاريع المقدمة، وكذا تطوير آليات العمل".

ووعد بلاغ الوزارة بـ"العمل على تضمين قانون المالية للسنة المالية 2019 بندا لتيسير تنظيم المباراة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة للتحقيق الفعلي لنسبة 7 بالمائة ".