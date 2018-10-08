 وزارة الحقاوي تقرر إرجاء موعد تسليم جائزة تميز بسبب مصرع الكفيف المعطل ﻿
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وزارة الحقاوي تقرر إرجاء موعد تسليم جائزة تميز بسبب مصرع الكفيف المعطل

بتاريــخ : 8 أكتوبر 2018 / 17:40 وزارة الحقاوي تقرر إرجاء موعد تسليم جائزة تميز بسبب مصرع الكفيف المعطل | بوليتيك
وزارة الحقاوي تقرر إرجاء موعد تسليم جائزة تميز بسبب مصرع الكفيف المعطل
قررت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، إرجاء موعد تسليم جائزة تميز الذي كان مبرمجا يوم الأربعاء 10 أكتوبر إلى موعد لاحق..

شوف تيفي م.ض

 قررت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، إرجاء موعد تسليم جائزة تميز الذي كان مبرمجا يوم الأربعاء 10 أكتوبر إلى موعد لاحق..

وكتبت الحقاوي في تدوينة، مساء اليوم، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، أن السبب في هذا الإرجاء جاء"اعتبارا للحادث الأليم الذي وقع بمقر الوزارة ليلة أمس الأحد".

ومازالت تداعيات قضية المعطل الكفيف، صابر الحلوي، الذي لقي مصرعه أمس الأحد، بعد سقوطه من أعلى سطح عمارة وزارة الحقاوي، تتفاعل عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا عبر المواقع الإخبارية، بين مطالب بفتح تحقيق، و تقديم الوزيرة الحقاوي استقالتها، محملينها المسؤولية عما وقع، حيث طالب المكفوفون بالتدخل الملكي، رافضين واقعة مصرع زميلهم"صابر" بالانتحار.

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