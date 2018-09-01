البام يسائل الحقاوي بعد وفاة معطل كفيف ﻿

توصل رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية، بمجلس النواب، اليوم الاثنين، بطلب وجهته ابتسام عزوزي، عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، من أجل عقد اجتماع عاجل، إثر وفاة أحد المكفوفين المعطلين

شوف تيفي

توصل رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية، بمجلس النواب، اليوم الاثنين، بطلب وجهته ابتسام عزوزي، عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، من أجل عقد اجتماع عاجل، إثر وفاة أحد المكفوفين المعطلين المعتصمين بسطح بناية وزارة الأسرة والتضامن منذ أكثر من 12 يوم.

وقالت عزوزي في تدوينة عبر صفحتها بالفيسبوك: "وجهت صباح اليوم طلبا لعقد اجتماع عاجل للجنة القطاعات الاجتماعية وهو ما تم التفاعل معه بتوجيه رسالة من طرف رئيس الفريق كما ينص عليه النظام الداخلي للمجلس والموضوع يتعلق بطلب اجتماع عاجل بحضور، بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية وذلك على إثر وفاة أحد المكفوفين المعطلين المعتصمين بسطح بناية وزارة الاسرة والتضامن منذ أكثر من 12 يوم".

كما اتهمت البرلمانية حكومة العثماني بنهج سياسة اللامبالاة تجاه ملف المكفوفين المعطلين بدل فتح أبواب الحوار والتفاوض معهم والتجاوب مع ملفهم المطلبي العادل.