بوعشرين يفلت بجلده من الحضور لجلسة محاكمته والمحكمة تتداول في أمر إحضاره بالقوة ﻿

بعد انطلاق أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين قبل قليل من يومه الاثنين ، بالقاعة 8 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، وذلك بحضور عدد كبير من محاميي الطرف المدني ودفاع بوعشرين، امتنع المتهم عن الحضور

شوف تيفي: م. ق

بعد انطلاق أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين قبل قليل من يومه الاثنين ، بالقاعة 8 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، وذلك بحضور عدد كبير من محاميي الطرف المدني ودفاع بوعشرين، امتنع المتهم عن الحضور أمام المحكمة .

ورفض بوعشرين الصعود للجلسة وفضل البقاء بقبو المحكمة وذلك مخافة الاستماع إلى مرافعات دفاع المطالبين بالحق المدني ولاسيما المحاميان الهيني والمسكيني كما سبق وصرح بذلك .

ورفعت الهيئة التي تبث في الحكم برئاسة القاضي بوشعيب فريح ، جلسة المحاكمة لدقائق لتبث في هذه النازلة ، ومن المنتظر أن تفسح المجال لأطراف المحكمة وإتمام المرافعات بدونه، لأجل مناقشة ما جاء في تقرير الخبرة التقنية التي أجراها معهد الدرك الملكي في 63 صفحة، حيث خلصت نتائج الخبرة إلى صحة الفيديوهات وسلامة تسجيلها من أي تحريف أو تزوير، مع توقيع الخبراء .

وتطالب هيئة دفاع ضحايا بوعشرين المحكمة بإحضاره ولو اقتضى الأمر بالقوة العمومية ، لأجل مواجهته بالمنسوب إليه، حيث اعتبر محامو المشتكيات أن إصرار توفيق بوعشرين على موقف الامتناع من المثول أمام المحكمة إهانة للقضاء ولأطراف الدفاع والضحايا.

ويتابع بوعشرين بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب، كما يتابع المتهم بجنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء، بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير و التسجيل.