توقيف سبعة أشخاص بينهم قاصر يشتبه بتورطهم في أعمال شغب عقب مباراة واد زم والرجاء ﻿

تمكنت العناصر الأمنية بمدينة واد زم من توقيف سبعة أشخاص بينهم قاصر، وذلك للاشتباه بتورطهم في ارتكاب أعمال العنف، وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الدولة والخواص والشغب يوم أمس الأحد عقب مباراة سريع

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تمكنت العناصر الأمنية بمدينة واد زم من توقيف سبعة أشخاص بينهم قاصر، وذلك للاشتباه بتورطهم في ارتكاب أعمال العنف، وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الدولة والخواص والشغب يوم أمس الأحد عقب مباراة سريع واد زم والرجاء البيضاوي برسم ربع نهائي كأس العرش.

وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني فإن أعمال الشغب تسببت في تسجيل أضرار مادية بسيارتين تابعتين لقوات حفظ النظام وسيارتين في ملك الخواص بعد رشقها بالحجارة ، فضلا عن إصابة ثلاثة عناصر من القوة العمومية بإصابات متفاوتة الخطورة ، تلقوا على إثرها العلاجات الضرورية بالمستشفى المحلي.

وخلص البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه بهم على التوالي تحت تدبير الحراسة النظرية بالنسبة للرشداء، وتحت المراقبة بالنسبة للقاصر، وذلك على ذمة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لا زالت التحريات وعمليات التشخيص والتعرف متواصلة لتوقيف كافة المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.