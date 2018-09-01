حقوقيون يطالبون بفتح تحقيق في وفاة المعطل الكفيف ﻿

طالب حقوقيون بفتح تحقيق حول ملابسات وفاة المعطل الكفيف، المسمى قيد حياته، صابر الحلوي (25سنة)، وترتيب الجزاءات حول المتسببين فيها بشكل مباشر أو غير مباشر.

شوف تيفي م.ض

طالب حقوقيون بفتح تحقيق حول ملابسات وفاة المعطل الكفيف، المسمى قيد حياته، صابر الحلوي (25سنة)، وترتيب الجزاءات حول المتسببين فيها بشكل مباشر أو غير مباشر.

وحسب بلاغ للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، صدر عقب مصرع الكفيف، اليوم الاثنين، بعد سقوطه من على سطح وزارة بسيمة الحقاوي، فقد أدانت سياسة الآذان الصماء التي تنهجها الوزارة بخصوص مطالب هاته الفئة، وتنهجها أيضا العديد من الوزارات.

كما دعت الرابطة في بلاغها، الحكومة إلى فتح حوار اجتماعي عاجل، عبر إشراك فئات المعطلين والحركات الاجتماعية.

وكان شاب كفيف قد لقي مصرعه، ليلة أمس الأحد، بعد سقوطه من فوق سطح مبنى وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بحي أكدال بالرباط، حيث كان ضمن "تنسيقية المكفوفين المعطلين" الذين يخوضون اعتصاما منذ أيام فوق سطح مبنى الوزارة للمطالبة بحل مشاكلهم.

ووصل عدد المعتصمين فوق سطح الوزارة إلى 30، في حين يعتصم خارج أسوار الوزارة قرابة 200، للمطالبة بالتشغيل المباشر والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.