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بوعشرين يمثل أمام استئنافية البيضاء قبل البث في طلب انسحابه من جلسات المحاكمة

بتاريــخ : 8 أكتوبر 2018 / 16:25 بوعشرين يمثل أمام استئنافية البيضاء قبل البث في طلب انسحابه من جلسات المحاكمة | بوليتيك
بوعشرين يمثل أمام استئنافية البيضاء قبل البث في طلب انسحابه من جلسات المحاكمة
انطلقت قبل قليل من يومه الاثنين أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين مالك يومية أخبار اليوم ، بالقاعة 8 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، وذلك بحضور عدد كبير من محاميي الطرف المدني ودفاع بوعشرين .

شوف تيفي

انطلقت قبل قليل من يومه الاثنين أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين مالك يومية أخبار اليوم ، بالقاعة 8 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، وذلك بحضور عدد كبير من محاميي الطرف المدني ودفاع بوعشرين .

وحسب مصادر شوف تيفي فقد أعطت الهيئة التي تبث في الحكم برئاسة القاضي بوشعيب فريح ، الانطلاقة لمواصلة مناقشة الملف ، ومواصلة مرافعات هيئة دفاع الضحايا قبل البث في طلب بوعشرين بالانسحاب من الجلسة ، والتي يطالب المتهم المحكمة تمتيعه به ، وهو الطلب الذي عارضه كل من المحاميين الهيني و كروط وآخرين.

كما شرعت هيئة دفاع ضحايا بوعشرين في شخص المحامي مبارك المسكيني بمناقشة ما جاء في تقرير الخبرة التقنية التي أجراها معهد الدرك الملكي في 63 صفحة، حيث خلصت نتائج الخبرة إلى صحة الفيديوهات وسلامة تسجيلها من أي تحريف أو تزوير، مع توقيع الخبراء .

ويتابع بوعشرين بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب، كما يتابع المتهم بجنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء، بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير و التسجيل.

 

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