جوج ولاد شدو بنت قاصرة وبغاو يغتاصبوها بالقوة فكلميم لولا تدخل رجال الأمن ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع، أن عناصر فرقة الدراجين التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بكلميم، تمكنت اليوم الاثنين، من ضبط شخصين رفقة فتاة قاصرة على مستوى جبل تيرت بعدما قام أحد المعنيين بمرافقتها

شوف تيڤي: كلميم

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع، أن عناصر فرقة الدراجين التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بكلميم، تمكنت اليوم الاثنين، من ضبط شخصين رفقة فتاة قاصرة على مستوى جبل تيرت بعدما قام أحد المعنيين بمرافقتها بالقوة وتحت طائلة التهديد إلى المكان المذكور، انطلاقا من شارع القائد الخرشي، حيث حاول اغتصابها لولا تدخل العناصر الأمنية في الوقت المناسب وإيقافه بعدما أبدى مقاومة عنيفة في حق عناصر الشرطة.

وتأتي هذه العملية من خلال العمليات الأمنية التي تقوم بها فرقة الدراجين التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بكلميم من أجل محاربة جميع الظواهر الإجرامية.

هذا، وبأمر من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف، تم وضع الموقوف الرئيسي رهن تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم.