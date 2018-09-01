منظمات دولية كبرى وقضـــاة من مختلف قارات العالم يجتمعون بمُـراكش ﻿

تنظم الودادية الحسنية للقضاة المؤتمر الواحد والستين (61) للاتحاد الدولي للقضاة خلال الفترة ما بين 14 و18 أكتوبر الجاري بقصر المؤتمرات التابع لوزارة الأوقاف بمدينة مراكش ، وذلك برعاية الملك محمد

شوف تيفي: مـحمد القاسمي

تنظم الودادية الحسنية للقضاة المؤتمر الواحد والستين (61) للاتحاد الدولي للقضاة خلال الفترة ما بين 14 و18 أكتوبر الجاري بقصر المؤتمرات التابع لوزارة الأوقاف بمدينة مراكش ، وذلك برعاية الملك محمد السادس رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وسيتم الافتتاح الرسمي لهذا الملتقى القضائي العالمي يوم الاثنين 15 أكتوبر ابتداء من الساعة التاسعة (9) صباحا، بمشاركة قضاة رفيعي المستوى ينتمون لأكثر من 87 دولة من مختلف قارات العالم إلى جانب حضور رسمي وطني وازن.

وفي هذا السياق أكد محمد الخضراوي القاضي بمحكمة النقض في مكالمة هاتفية لـ"شوف تيفي" أن المؤتمر الدولي يحمل عدة اشارات ورسائل أولها أنه برعاية ملكية وهو ما يدل على استمرار العناية الملكية لأسرة القضاء مشيرا أن المؤتمر الدولي هو رسالة ثقة التي يعرفها المغرب في قطاع العدالة باعتبار أنه ينظم للمرة الثانية بمراكش بعد مؤتمر 2008.

واسترسل الخضراوي رئيس قسم التوثيق والدراسات بمحكمة النقض بالقول : "هذا اللقاء الدولي فرصة لمناقشة أهم القضايا الكبرى التي تعترض سير العدالة " مردفا " الودادية الحسنية للقضاة بنيلها هذا الشرف ستكون أمامها فرصة للقيام بالدبلوماسية القضائية والتأكيد على وحدة المملكة وعلى الأوراش الاصلاحية التي يقودها الملك محمد السادس، وأيضا لفتح أفاق على علاقات جديدة من التعاون والشراكة ما بين العالــم وإفريقيا" .

وتتوزع فعاليات هذا المؤتمر على مجموعة من الأنشطة واللقاءات والورشات لمناقشة عدد من المحاور الهامة الآنية المتعلقة بقضايا العدالة والتحديات التي تعرفها المؤسسة القضائية عبر العالم في المجالات المدنية والجنائية والتجارية والحقوقية، و سيتم تخصيص يوم الأربعاء 17 أكتوبر لتنظيم ندوة دولية حول موضوع استقلال القضاء وإرساء الوضعية الكونية للقضاة ستنطلق ابتداء من الساعة التاسعة (9) صباحا بمشاركة متدخلين وازنين يمثلون منظمات دولية كبرى لمناقشة إشكاليات استقلال القضاء وتحديات تكريس الثقة وتحقيق العدل وخدمة المتقاضين.

وتعد استضافة الودادية الحسنية للقضاة لهذا الحدث الدولي الكبير للمرة الثانية بعد المؤتمر (52) سنة 2009، سابقة في تاريخ الاتحاد الدولي للقضاة ورسالة الملك محمد السادس في مجال العدالة وحقوق الإنسان وتكريس دولة إنفاذ القانون، كما سيكون هذا المؤتمر العالمي فرصة لتبادل الخبرات والتجارب وتعزيز أوجه الشراكة بين المغرب وعدد من الدول والمؤسسات العالمية الكبرى، ومناسبة للتأكيد على وحدة المملكة وعلى عدالة قضيتنا الوطنية

وكانت الودادية الحسنية للقضاة قد أكدت في بلاغ لها، أن المؤتمر الدولي الستين للقضاة الذي احتضنته العاصمة الشيلية "سانتياغو"، اختار المملكة المغربية بالإجماع لاحتضان النسخة الـ61 للمؤتمر المذكور، وقد تم تسليم راية الاتحاد الدولي للقضاة، للودادية الحسنية للقضاة، من طرف رئيس جمعية قضاة الشيلي بحضور رئيس الاتحاد الدولي.