العُـــصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تدخُل على خط استفادة ابن البرلماني ''السلاسي'' من المنحة الجامعية وتكشف ''الخروقات الفاضحة'' في القضية ﻿

في تطورات مُـــثيرة ، حول قضية استفادة ابن برلماني سابق وشقيق رئيس المجلس الإقليمي بتاونات من المنحة الجامعية، وحرمان عدد كبير من الطلبة من المنحة الجامعية برسم السنة الحالية، أصدرت العصبة

شوف تيفي: محمد القاسمي

في تطورات مُـــثيرة ، حول قضية استفادة ابن برلماني سابق وشقيق رئيس المجلس الإقليمي بتاونات من المنحة الجامعية، وحرمان عدد كبير من الطلبة من المنحة الجامعية برسم السنة الحالية، أصدرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بيانا تندد فيه، بما أسمته ب''الخروقات الفاضحة'' التي عرفتها عملية تحديد الأشخاص المستفيدين من المنح الجامعية برسم السنة الحالية.

وأدان البلاغ الذي توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه ، ''الخروقات الفاضحة التي عرفتها عملية تحديد الأشخاص المستفيدين من المنح الجامعية و التي شهدت إقصاء عدد كبير من الطلبة المعوزين و الفقراء و الذين تتوفر فيهم شروط الاستحقاق في حين تناسلت أنباء عن تمكين أخ رئيس اللجنة الإقليمية للمنح من هذا الامتياز رغم أن أحواله المادية أحسن بكثير ممن تم إقصاؤهم''.

وطالبت الهيئة الحقوقية الجهات المسؤولة، بــ ''فتح تحقيق عاجل في عملية التوزيع برمتها و تعميمها على كل طلبة الإقليم بدون استثناء''، مهيبة في نفس الوقت، ''مكاتب العصبة المجتمعة بكافة المتضررين والمحرومين من عملية توزيع المنح للتكتل و التواصل و الاستعداد لخوض خطوات تصعيدية في هذا الملف وباقي الملفات الأخرى العالقة، والتي تهم القطاعات الأخرى كالصحة والتعليم والبنيات التحتية''. يقول البيان.

وسبق وطالب عدد من الفيسبوكيين بالتحقیق في استفادة شقیق مسؤول إقلیمي من المنحة الجامعیة بتاونات ، وذلك مباشرة بعد الإعلان عن لوائح المستفیدین من المنح الجامعیة، برسم السنة الجامعیة الحالیة، بالمدیریة الإقلیمیة للتعلیم بتاونات، حيث تفجر، ما بات يُــــعرف بــ''فضیحة المنحة''.

الممنوحین والتي تضمنت اسم أخ رئیس المجلس الإقلیمي، توالت تعلیقات نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، تندد بالخروقات التي شابت عملیة توزیع المنح الجامعیة، التي استفاد منھا أبناء عائلات میسورة الحال بالإقلیم، في حین تم إقصاء العدید من الطلبة الذین ینحدرون من أسر معوزة، وھو ما وصفوه بالاختلالات في عملیة تدبیر المنح الجامعیة.

يـُــــــشار أن قضية استفادة ابن برلماني سابق وشقيق رئيس المجلس الإقليمي لتاونات، قد أثارت موجة غضب في صفوف العديد من متتبعي الشأن الإقليمي ؛ بعد أن تبين أن اسمه مدرج ضمن لائحة الممنوحين، في حين تم إقصاء عدد كبير من الطلبة بالرغم من استيفائهم لجميع الشروط، لتتوالى أصوات للمطالبة بالتحقيق في الخروقات التي شابت عملية توزيع المنح الجامعية، ومن المرتقب أن تثار فصول القضية داخل قبة البرلمان.