 عــاجل: وفــاة الفنان التشكيلي عبد الباسط بن دحمان ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

جوج ولاد شدو بنت قاصرة وبغاو يغتاصبوها بالقوة فكلميم لولا تدخل رجال الأمن | حوادث و حقوق

جوج ولاد شدو بنت قاصرة وبغاو يغتاصبوها بالقوة فكلميم لولا تدخل رجال الأمن

منظمات دولية كبرى وقضـــاة من مختلف قارات العالم يجتمعون بمُـراكش | مجتمع

منظمات دولية كبرى وقضـــاة من مختلف قارات العالم يجتمعون بمُـراكش

العُـــصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تدخُل على خط استفادة ابن البرلماني السلاسي من المنحة الجامعية وتكشف الخروقات الفاضحة في القضية | مجتمع

العُـــصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تدخُل على خط استفادة ابن البرلماني ''السلاسي'' من

عــاجل: وفــاة الفنان التشكيلي عبد الباسط بن دحمان | ثقافة و فنون

عــاجل: وفــاة الفنان التشكيلي عبد الباسط بن دحمان

تأجيل افتتاح أكبر مستشفى إقليمي بالمنطقة يزيد من معاناة ساكنة عمالة الصخيرات تمارة | مجتمع

تأجيل افتتاح أكبر مستشفى إقليمي بالمنطقة يزيد من معاناة ساكنة عمالة الصخيرات تمارة

كاريكاتير شوف تيفي : تخاذل بسيمة الحقاوي يتسبب في مصرع مواطن مكفوف‎ | كاريكاتير شوف تيفي

كاريكاتير شوف تيفي : تخاذل بسيمة الحقاوي يتسبب في مصرع مواطن مكفوف‎

عكس سبايدرمان فرنسا .. رجل وقاية مدنية يقوم بعملية إنقاذ بطولية لكن المسؤولين أوت | حوادث و حقوق

عكس سبايدرمان فرنسا .. رجل وقاية مدنية يقوم بعملية إنقاذ بطولية لكن المسؤولين ''أوت''

عــاجل من مراكش.. شوفو أشنو وقع لوالدة المكفوف اللي مات فوزارة الحقاوي بعد توصلها بخبر وفاة ابنها | مجتمع

عــاجل من مراكش.. شوفو أشنو وقع لوالدة المكفوف اللي مات فوزارة الحقاوي بعد توصلها بخبر وفاة ابنها

خــاص: وفـــاة مكفوف معطل تُـــعجل باجتماع عاجل للوزيرة الحقاوي خارج أسوار الوزارة | مجتمع

خــاص: وفـــاة مكفوف معطل تُـــعجل باجتماع عاجل للوزيرة الحقاوي خارج أسوار الوزارة

نحن هم اليتامى.. يا يتيم

عــاجل: وفــاة الفنان التشكيلي عبد الباسط بن دحمان

بتاريــخ : 8 أكتوبر 2018 / 14:45 عــاجل: وفــاة الفنان التشكيلي عبد الباسط بن دحمان | ثقافة و فنون
عــاجل: وفــاة الفنان التشكيلي عبد الباسط بن دحمان
توفي، اليوم الاثنين بمدينة طنجة، الفنان التشكيلي المغربي عبد الباسط بن دحمان، عن عمر 69 عاما، كما علم لدى أسرة الفقيد.

شـــوف تيفي:

توفي، اليوم الاثنين بمدينة طنجة، الفنان التشكيلي المغربي عبد الباسط بن دحمان، عن عمر 69 عاما، كما علم لدى أسرة الفقيد.

وكان الفنان الراحل عبد الباسط بن دحمان، وهو من مواليد سنة 1949 بطنجة، مولعا بالرسم منذ طفولته، حيث كان يعيد رسم لوحات ريمبراند وموريو وريبيرا. وشجعه أحد أساتذة الفن التشكيلي، الذي انبهر بموهبته، على التسجيل في مدرسة الفنون التطبيقية قبل أن يلتحق بالمركز التربوي الجهوي بالرباط ليتم بعد ذلك تعيينه مدرسا للفنون التشكيلية بإحدى ثانويات مدينة طنجة منذ سنة 1973.

وفي سنة 1983 واصل الفنان الراحل عمله في السلك الخاص بتكوين أساتذة الفنون التشكيلية. كما كان يدير رواق (ليني آرت) الذي كان يحتضن محترفه.

ويعتبر الراحل بن دحمان، الذي يعود أول معرض نظمه لسنة 1972، من بين أبرز الفنانين المرموقين بالمغرب، إذ ظل لحقبة طويلة مغمورا قبل أن تساهم معارضه التي نظمها بإسبانيا في منحه حضورا متميزا واعترافا من لدن هواة هذا الفن خاصة بهذا البلد الأوروبي.

وتعامل الفنان الراحل عبد الباسط بن دحمان، الذي كان متأثرا بالأوبرا، مع اللوحة كسينمائي على خشبة المسرح، حيث يعالج تعابير الوجه والأشخاص بشكل يجعلها تتميز بحركية غير محدودة، كما مزج بين الألوان الساخنة والباردة حسب التعبير الذي كان يريد اقتراحه أو النمط الذي يريد فرضه.

وأولى الفنان الراحل بن دحمان عناية خاصة لملابس وديكور الأوبرا، حيث كان يعتبر العمل التشكيلي كعمل مسرحي يشخص فوق خشبة الأوبرا، وأن الفنان التشكيلي بإمكانه إدماج عدة شخوص في لوحاته مع جعل السينوغرافيا منظمة في أعماله.

وسيشيع جثمان الفنان الراحل عبد الباسط بن دحمان اليوم بعد صلاة العصر بمقبرة سيدي عمار بطنجة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شـــوف تيفي المغرب وفاة فنان تشكيلي صلاة العصر

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مصرع كوميدي سعودي بعد ظهوره بساعات على سناب الشات | ثقافة و فنون

مصرع كوميدي سعودي بعد ظهوره بساعات على سناب الشات

الشيخة طراكس توضح حقيقة حفل الوفد الخليجي | ثقافة و فنون

الشيخة طراكس توضح حقيقة حفل الوفد الخليجي

بيت ياسين هل سيكون بداية القطيعة بين ياسين عدنان و القناة الأولى | ثقافة و فنون

'' بيت ياسين '' هل سيكون بداية القطيعة بين ياسين عدنان و القناة الأولى

انفــراد: على عكس وصيتهــا..تشييع جثمان الفنانة خديجة جمال بالجزائر | ثقافة و فنون

انفــراد: على عكس وصيتهــا..تشييع جثمان الفنانة خديجة جمال بالجزائر

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

إغماءات و بكاء هيستيري لحظة وصول جثمان المكفوف المعطل اللي مات فوزارة الحقاوي إلى مسقط رأسه نواحي مراكش..شوفو أشنو وقع للأم منين شافت الجثة ديال ولدها | بــووز
منذ 10 دقائق

إغماءات و بكاء هيستيري لحظة وصول جثمان المكفوف المعطل اللي مات فوزارة الحقاوي إلى مسقط رأسه نواحي مراكش..شوفو أشنو وقع للأم منين شافت الجثة ديال ولدها

بعد وفاة المكفوف المعطل بوزارة التنمية..المعطلون المكفوفون يطالبون بإقالة بسيمة الحقاوي | بــووز

بعد وفاة المكفوف المعطل بوزارة التنمية..المعطلون المكفوفون يطالبون بإقالة بسيمة الحقاوي

من زاوية أخرى..شوفو أشنو وقع بعد اندلاع الشغب بين الرجاء وواد زم | خارج البلاطو

من زاوية أخرى..شوفو أشنو وقع بعد اندلاع الشغب بين الرجاء وواد زم

بالفيديو.. لحظة انهيار والدة المكفوف اللي مات فوزارة الحقاوي.. شوفو أشنو وقع ليها أمام الكاميرا | خارج البلاطو

بالفيديو.. لحظة انهيار والدة المكفوف اللي مات فوزارة الحقاوي.. شوفو أشنو وقع ليها أمام الكاميرا

﻿

آخر المستجدات

جوج ولاد شدو بنت قاصرة وبغاو يغتاصبوها بالقوة فكلميم لولا تدخل رجال الأمن | حوادث و حقوق
منذ 13 دقيقة

جوج ولاد شدو بنت قاصرة وبغاو يغتاصبوها بالقوة فكلميم لولا تدخل رجال الأمن

منظمات دولية كبرى وقضـــاة من مختلف قارات العالم يجتمعون بمُـراكش | مجتمع

منظمات دولية كبرى وقضـــاة من مختلف قارات العالم يجتمعون بمُـراكش

العُـــصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تدخُل على خط استفادة ابن البرلماني السلاسي من المنحة الجامعية وتكشف الخروقات الفاضحة في القضية | مجتمع

العُـــصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تدخُل على خط استفادة ابن البرلماني ''السلاسي'' من

عــاجل: وفــاة الفنان التشكيلي عبد الباسط بن دحمان | ثقافة و فنون

عــاجل: وفــاة الفنان التشكيلي عبد الباسط بن دحمان

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.