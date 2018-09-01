تأجيل افتتاح أكبر مستشفى إقليمي بالمنطقة يزيد من معاناة ساكنة عمالة الصخيرات تمارة ﻿

تعاني ساكنة عمالة الصخيرات تمارة والتي يفوق عدد سكانها 500 ألف نسمة ، وتضم عشر جماعات ثلاث منها حضرية ، الأمرين مع التأجيل الذي طال افتتاح أكبر مستشفى إقليمي

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تعاني ساكنة عمالة الصخيرات تمارة والتي يفوق عدد سكانها 500 ألف نسمة ، وتضم عشر جماعات ثلاث منها حضرية ، الأمرين مع التأجيل الذي طال افتتاح أكبر مستشفى إقليمي ، ومع الظروف الكارثية التي أضحى يعيشها المستشفى القديم سيدي لحسن الذي لا يستطيع استيعاب عدد كبير من المرضى ، وغياب أبسط التجهيزات خصوصا المتعلقة بقسم المستعجلات والولادة أضف إلى ذلك قلة الموارد البشرية من ممرضين وأطباء في جل الاختصاصات ، مما يحول حياة المرضى إلى جحيم ، وهنا يطرح أكثر من تساؤل حول السبب الحقيقي الكامن وراء عدم فتح المستشفى الإقليمي الجديد لأبوابه، علما أن الأشغال انتهت به منذ سنتين وتم تجهيزه بأحدث التجهيزات بالملايير والتي تتعرض للتلف دون أن يحرك أي مسؤول لا محلي ولا مركزي ساكنا في الموضوع .

وتجدر الإشارة إلى أن المكان الذي شيد عليه هذا المستشفى الجديد غير صالح بتاتا لهذا المرفق الحيوي على اعتبار تواجده بمحاذاة السكة الحديدية ومرور القطارات مما سيزعج لا محالة راحة المرضى وسيؤثر سلبا على عمل الدكاترة خصوصا خلال القيام بالعمليات الدقيقة والتي تتطلب التركيز، أضف إلى ذلك تواجده بجوار معمل لإنتاج علف الدواجن الذي تنبعث منه روائح كريهة يستحيل التعايش معها وغياب مرآب للسيارات الخاصة بالزوار، بل وحتى المدخل الرئيسي للمستشفى ضيق للغاية بحيث لا يتعدى عرضه 6 أمتار، على أي حال هذا هو واقع الصحة بإقليم الصخيرات تمارة معاناة تلو معاناة والساهرين على تدبير أمور القطاع لا محليا ولا مركزيا في سبات عميق .