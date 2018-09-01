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عكس سبايدرمان فرنسا .. رجل وقاية مدنية يقوم بعملية إنقاذ بطولية لكن المسؤولين ''أوت''

بتاريــخ : 8 أكتوبر 2018 / 12:15 عكس سبايدرمان فرنسا .. رجل وقاية مدنية يقوم بعملية إنقاذ بطولية لكن المسؤولين أوت | حوادث و حقوق
عكس سبايدرمان فرنسا .. رجل وقاية مدنية يقوم بعملية إنقاذ بطولية لكن المسؤولين ''أوت''
بعدما ضحى رجل الوقاية المدنية محمد عسيلة بالغالي والنفيس من أجل إنقاذ حياة شاب تسلق عمود « ريزو » بدافع الانتحار يوم 4 أكتوبر 2018 بالجديدة، كشف رجل الوقاية المدنية لشوف تيفي أنه لم يحظ بأي تكريم أو

شوف تيفي

 

بعدما ضحى رجل الوقاية المدنية محمد عسيلة بالغالي والنفيس من أجل إنقاذ حياة شاب تسلق عمود « ريزو » بدافع الانتحار يوم 4 أكتوبر 2018 بالجديدة، كشف رجل الوقاية المدنية لشوف تيفي أنه لم يحظ بأي تكريم أو كلمة شكر مقابل إنقاذ حياة الشاب على الرغم من خطورة الأمر.

وأَضاف المعني بالأمر، أنه وبعد تهديد الشاب بالانتحار أشعرت الساكنة رجال الوقاية المدنية حيث حلت ثلاث سيارات إلا أنه ونظرا لخطورة العمود لم يقوَ أحد على التطوع، وبعد مرور الوقت، تطوع رجل الوقاية المدنية محمد عسيلة من أجل إنقاذ الشاب حيث تسلق العمود دون أدنى تفكير وسلّم الأخير ملابسه والخوذة للشاب من أجل الاطمئنان على سلامته، فيما ظل رجل الوقاية في الأعلى دون ملابس وقائية.

وأمام هذا الأمر، استنكر رجل الوقاية المدنية تغاضي المسؤولين عن الأمر، حيث كان يُمني النفس بتلقي تكريم أو على الأقل كلمة شكر وامتنان مقابل التضحية بحياته.

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شوف تيفي مجتمع رجل الوقاية المدنية الجديدة عمود

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