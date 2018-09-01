 عــاجل من مراكش.. شوفو أشنو وقع لوالدة المكفوف اللي مات فوزارة الحقاوي بعد توصلها بخبر وفاة ابنها ﻿
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عــاجل من مراكش.. شوفو أشنو وقع لوالدة المكفوف اللي مات فوزارة الحقاوي بعد توصلها بخبر وفاة ابنها | مجتمع

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عــاجل من مراكش.. شوفو أشنو وقع لوالدة المكفوف اللي مات فوزارة الحقاوي بعد توصلها بخبر وفاة ابنها

بتاريــخ : 8 أكتوبر 2018 / 11:32 عــاجل من مراكش.. شوفو أشنو وقع لوالدة المكفوف اللي مات فوزارة الحقاوي بعد توصلها بخبر وفاة ابنها | مجتمع
عــاجل من مراكش.. شوفو أشنو وقع لوالدة المكفوف اللي مات فوزارة الحقاوي بعد توصلها بخبر وفاة ابنها
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع، أن والدة المكفوف المعطل الذي وافته المنية يوم أمس الأحد بعد سقوطه من سطح وزارة التنمية الاجتماعية، أصيبت بانهيار عصبي بمنزلها نواحي مراكش يومه الإثنين بعد توصلها بخبر

شــوف تيفي:

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع، أن والدة المكفوف المعطل الذي وافته المنية يوم أمس الأحد بعد سقوطه من سطح وزارة التنمية الاجتماعية، أصيبت بانهيار عصبي بمنزلها نواحي مراكش يومه الإثنين بعد توصلها بخبر وفاة ابنها.

و حسب مصادرنا من عين المكان لم تتقبل الأم المكلومة نبأ وفاة ابنها البالغ من العمر قيد حياته 25 سنة و أصابتها هيستيرية من مخلفات الصدمة.

في سياق متصل، علمت شوف تيفي أن الوزيرة الحقاوي تعقد في هذه الأثناء اجتماعا عاجلا وذلك بعد وفاة أحد المكفوفين المعطلين المعتصمين بمقر وزارة التنمية الاجتماعية والأســرة والتضامن أمس الأحد .

و معلوم أن عددا من المكفوفين اقتحموا مقر وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، حيث صعدوا إلى سطح المبنى الكائن بحي أكدال بالعاصمة الرباط، رافعين شعارات تندد بـوضعيتهم المزرية.

 

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شوف تيفي المغرب الوزارة الحقاوي التنمية الاجتماعية

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