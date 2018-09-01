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خــاص: وفـــاة مكفوف معطل تُـــعجل باجتماع عاجل للوزيرة الحقاوي خارج أسوار الوزارة

بتاريــخ : 8 أكتوبر 2018 / 11:10 خــاص: وفـــاة مكفوف معطل تُـــعجل باجتماع عاجل للوزيرة الحقاوي خارج أسوار الوزارة | مجتمع
خــاص: وفـــاة مكفوف معطل تُـــعجل باجتماع عاجل للوزيرة الحقاوي خارج أسوار الوزارة
علمت ''شوف تيفي'' من مصادرها أن الوزيرة الحقاوي تعقد في هذه الأثناء اجتماعا عاجلا وذلك بعد وفاة أحد المكفوفين المعطلين المعتصمين بمقر وزارة التنمية الاجتماعية والأســرة والتضامن أمس الأحد .

شوف تيفي

 

علمت "شوف تيفي" من مصادرها أن الوزيرة الحقاوي تعقد في هذه الأثناء اجتماعا عاجلا وذلك بعد وفاة أحد المكفوفين المعطلين المعتصمين بمقر وزارة التنمية الاجتماعية والأســرة والتضامن أمس الأحد .

وأضـــافت ذات المصادر أن الاجتماع العاجل الذي تعقده الوزيرة بسيمة الحقاوي في هذه اللحظات اختارت له مكانا خارج أسوار مقر وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن ، وذلك مخافة مواجهة عدد من المكفوفين المعطلين الذين يخوضون اعتصــاما مفتوحا أمام مقر وزارتها وبسطحها منذ الأسبوع الماضي .

هــــذا ولقي شاب يبلغ من العمر 25 سنة، مساء أمس الأحد، مصرعه، بعد سقوطه من أعلى سطح وزارة بسيمة الحقاوي، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التشريح .

 

‫شوف تيفي

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