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مُــثير.. ضحية اغتصاب طارق رمضان تخلع النقاب وترتدي البيكيني

بتاريــخ : 8 أكتوبر 2018 / 10:40 مُــثير.. ضحية اغتصاب طارق رمضان تخلع النقاب وترتدي البيكيني | دولي
مُــثير.. ضحية اغتصاب طارق رمضان تخلع النقاب وترتدي البيكيني
في تطور مثيـــر دعت الكاتبة الفرنسية التونسية ، هندا عياري، النساء لتحرير أنفسهن والعيش دون تعقيد ، لأن جسدهن لا يخجل من '' الرجال المحبطين الذين يستخدمون الدين للتفكير ''.

شوف تيفي

 

في تطور مثيـــر دعت الكاتبة الفرنسية التونسية ، هندا عياري، النساء لتحرير أنفسهن والعيش دون تعقيد ، لأن جسدهن لا يخجل من " الرجال المحبطين الذين يستخدمون الدين للتفكير ".

و قد أطلقت العياري هذه الدعوة أمس الأحد مرفوقة بصورة لها عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك وهي مرتدية ملابس البحر "بكيني" للمرة الأولى في حياتها بعد 41 عاما من ارتداء النقاب ،و ذلك لتشجيع النساء على العيش بحرية ودون الخضوع لأي خلفيات .

و أثارت صورة هذه الكاتبة الفرنسية التونسية التي أحدثت ضجة العام الماضي ، في فضيحة التحرش الجنسي للإسلامي السويسري ، طارق رمضان ،خاصة و أنها تزامنت مع النقاش الدولي حول ضرورة ارتداء البوركيني في الدول العربية المسلمة.

و نشرت تدوينة عبر صفتها الرسمية في هذا الغرض جاءت كالتالي : "لمدة يوم واحد ، لقد نسيت مجمعاتي والشعور بالذنب يجعلنا نعتقد أن جسد المرأة مخجل. وأنا أعلم أنه لا يزال الحديث الخرافي الطائفي للإسلاميين .....أنا لن أدع نفسي عرضة لاستغلال شخص" مضيفة ، "هذا ليس غير عادي بالنسبة لمعظم الناس ولكن الغريب هو أن الخروج في بيكيني على الشاطئ ،لامرأة قد ترتدى الحجاب الكامل لنصف عمرها ! تمكنت من كسر سلسلة عقلي بعد عمل طويل على نفسي ".

للإشارة فإن طارق رمضان مسجون ، بعد شكوى الاغتصاب من الكاتبة الفرنسية التونسية ، وكذلك اثنين آخرين من الضحايا المزعومين.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي طارق رمضان البيكيني اغتصاب تحرش جنس فرنسيا

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