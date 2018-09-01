توقيف شاب عشريني بضواحي أكادير وبحوزته سلاح ناري و12 رصاصة حية ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة، أن عناصر الدرك الملكي بمنطقة ''أزيار'' التابعة لعمالة أكادير إداوتنان أوقفت نهاية هذا الأسبوع، شخصا يبلغ من العمر 24 سنة، متلبسا بحيازة بندقية صيد و12 رصاصة.

شوف تيفي:أكادير

علمت "شوف تيفي" من مصادر مطلعة، أن عناصر الدرك الملكي بمنطقة "أزيار" التابعة لعمالة أكادير إداوتنان أوقفت نهاية هذا الأسبوع، شخصا يبلغ من العمر 24 سنة، متلبسا بحيازة بندقية صيد و12 رصاصة.

وأفادت مصادر "شوف تيفي"، أن عملية توقيف المشتبه به ذي السوابق العدلية، جاءت بعد أن توصلت مصالح الدرك الملكي بإخبارية تفيد بتواجد شاب مبحوث عنه بموجب مذكرة بحث وطنية بتهمة سرقة سلاح ناري و رصاص حي من منزل أحد الأثرياء بمدينة تيزنيت حينما كان يشتغل لديه إضافة إلى مبلغ مالي مقدر بمليون سنتيم.

وبناءً على هذه الإخبارية تحركت مصالح الدرك الملكي لمنطقة "أزيار" بجبال إداوتنان، حيث تمت محاصرة المشتبه به والذي أبدى مقاومة شرسة لعناصر الدرك، إثر إشهاره لسيف كبير في وجههم غير أن بداهة وسرعة العناصر في التعامل مع مثل هذه المواقف مكنتهم من بسط سيطرتهم عليه وتصفيده، لتجري إحالته على أنظار الحراسة النظرية لتعميق البحث معه حول حيثيات وملابسات حيازته للسلاح الناري والرصاص الحي، والغرض من سرقته، في انتظار تقديمه أمام النيابة العامة المختصة.





