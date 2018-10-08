حصــــري..أول صــور المكفوف اللي طـاح من سطح وزارة الحقاوي ومات بالرباط ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' بصورتين حصـــريتين تعودان للشاب الذي لقي مصرعــه مساء يوم أمس الأحد، بعد سقوطه من أعلى بناية وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية.

شوف تيفي

توصلت "شوف تيفي" بصورتين حصـــريتين تعودان للشاب الذي لقي مصرعــه مساء يوم أمس الأحد، بعد سقوطه من أعلى بناية وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية.

وتوثق الصورتان للشاب الذي كان يعتصم رفقة رفاقه من ذوي الاحتياجات الخاصة، وصعد سطح الوزارة حيث كان شباب مكفوفون قد دخلوا في اعتصام مفتوح مطالبين بحقهم في التشغيل قبل أن يسقط من أعلى سطح الوزارة مما أدى إلى وفاته.



واقتحم عدد من المكفوفين مقر وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، حيث صعدوا إلى سطح المبنى الكائن بحي أكدال بالعاصمة الرباط، رافعين شعارات تندد بـوضعيتهم المزرية.

وتجدر الإشارة، إلى أن المكفوفين خاضوا اعتصاما مفتوحا بسطح مقر الوزارة منذ الأسبوع الماضي.