القضية كـــبرات..فيسبوكيون يُــــطالبون بـإقـــالة ومحاكمة الوزيرة الحقــاوي ﻿

وجــه نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك''، سيلا من الانتقادات إلى بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ، وذلك تعليقا على البيان ''البــارد'' الذي أصدرته

شوف تيفي: م.القاسمي

وجــه نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك''، سيلا من الانتقادات إلى بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ، وذلك تعليقا على البيان ''البــارد'' الذي أصدرته وزارتها عقب وفاة أحد المكفوفين المعتصم في سطح الوزارة، مساء اليوم الأحد.

و تفاعلا مع الحدث الأليم الذي شهده سطح وزارة الحقاوي ، انهالت التعاليق على بلاغها ''البارد'' تُـــطالبها بالرحيل من كُــرسي الوزارة ومحاكمتها ، لاسيما أنها التزمت الصمت منذ أكثر من أسبوع، أي منذ بدء الاحتجاجات، حتى خرجت اليوم في ساعات متأخرة من الليل ببيان تؤكد من خلاله عن أسف وزارتها التي كانت في سبات عميق طيلة الأيام الماضية.

وعـــلق متتبعين على واقعة وفاة صــابر الحلوي الأليمة بالقول : ''الحقاوي ولمدة 12 يوما والمكفوفين فوق سطح مبنى وزارتها ولم تقدر حتى على فتح باب الحوار معهم والآن تصدر بلاغا أصفرا فارغ المحتوى لتعلن تأسفها بكل برودة عن ما وقع...''، وطالب بعض المتتبعين بمحاسبة وزراء البيجيدي ''إلى متى ؟ لقد سئمنا من عدم المسؤولية و أرواح المواطنين تذهب دون حسيب ولارقيب ، مادور هذه الحكومة المشؤومة ؟فعلا وصل السيل الزبى .يجب إقالة الحكومة وحل البرلمان لأن لادور لهما''، وزاد آخر''بغيت نعرف شعور هاداك و هاديك اللي ناضو من النعاس نهار الانتخابات و مشاو صوتوا على ''المصباح ولا القلب عندهم مات كيما مات ضمير الحكومة ؟''.

وتســاءل فيسبوكيون ''كيف أن الوزيرة لم تتفاعل مع الاحتجاجات التي تشهدها وزارتها منذ عشرة أيام تقريبا...؟ وأين كانت السيدة الوزيرة قبل وبعد صعود المحتجين إلى سطح العمارة...؟ وهو الشيء الذي خلف الفاجعة التي هزت الرأي العام الوطني بموت أحد الأشخاص المحتجين المكفوفين الشعب صوت على البيجيدي أو كيتسنا خبر مفرح أو نهار بيض لا يمكن سنرى الأسوء...''

هــــذا ولقي شاب يبلغ من العمر 25 سنة، مساء اليوم الأحد، مصرعه، بعد سقوطه من أعلى وزارة بسيمة الحقاوي، في انتظار ما ستستفر عليه نتائج التشريح .