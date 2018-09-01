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مغادرة وفد أمني سعودي قنصلية بلادهم بإسطنبول بعد زيارة دامت لساعتين

بتاريــخ : 8 أكتوبر 2018 / 02:06 مغادرة وفد أمني سعودي قنصلية بلادهم بإسطنبول بعد زيارة دامت لساعتين | دولي
مغادرة وفد أمني سعودي قنصلية بلادهم بإسطنبول بعد زيارة دامت لساعتين
سجلت وسائل إعلام تركية، اليوم الأحد، لحظات دخول ومغادرة وفد أمني سعودي مبنى قنصلية المملكة في إسطنبول، بعد أيام من اختفاء الكاتب والصحفي السعودي، جمال خاشقجي، إثر دخوله القنصلية.

شوف تيفي وكالات

سجلت وسائل إعلام تركية، اليوم الأحد، لحظات دخول ومغادرة وفد أمني سعودي مبنى قنصلية المملكة في إسطنبول، بعد أيام من اختفاء الكاتب والصحفي السعودي، جمال خاشقجي، إثر دخوله القنصلية.

وحسب وكالة الأناضول، فقد وصل الوفد إلى مبنى القنصلية في منطقة ليفنت، في وقت سابق اليوم، على متن أربع سيارات فارهة، وظل في المبنى لمدة ساعتين، حيث شوهد أحد أعضاء الوفد، وهو يخرج من القنصلية، واضعا على عنقه العلم السعودي.

وفي وقت سابق اليوم، قال مصدر مسؤول في القنصلية السعودية بإسطنبول إن ''وفدا أمنيا مكونا من محققين سعوديين وصلوا إلى إسطنبول، أمس السبت، بناءً على طلب الجانب السعودي وموافقة الجانب التركي الشقيق مشكورًا، للمشاركة في التحقيقات''.

ويكتنف الغموض مصير خاشقجي (59 عامًا)، إذ لم يُعثر له على أثر منذ دخوله القنصلية السعودية، الثلاثاء الماضي، لإنهاء معاملة تتعلق بالزواج، حيث فتحت النيابة العامة التركية تحقيقًا لمعرفة مصيره، فيما تروج أنباء غير مؤكدة عن مقتله أو اختطافه من داخل القنصلية السعودية باسطنبول.

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شوف تيفي تركيا السعودية دبلوماسية حوادث خاشقجي

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