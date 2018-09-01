عكس ما كان يروج أن النوم يزيد الوزن ... باحثون يؤكدون أن النوم طويلا يساعد على التنحيف ﻿

توصل باحثون أن النوم لساعات أطول يقلل من ساعات الجوع ومن الحاجة إلى السكريات، الأمر الذي يساعد في تقليل الوزن.

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توصل باحثون أن النوم لساعات أطول يقلل من ساعات الجوع ومن الحاجة إلى السكريات، الأمر الذي يساعد في تقليل الوزن.

ووفقا للباحثين بحسب ما أوردته قناة سكاي نيوز عربية اليوم الأحد، فإن النوم بمعدل ما بين 7 و9 ساعات يوميا يقلل اعتماد الناس على الوجبات غير الصحية.

وفي نفس الصدد أشارت خبيرة التغذية في ''كينغز كوليدج لندن'' ''ويندي هول'' بحسب نفس المصدر أن الذين ينامون بمتوسط 8 ساعات يوميا يميلون إلى تناول طعام صحي أكثر ويتمتعون بالطاقة لممارسة التمارين الرياضة.

كما أضافت ''ويندي هول'' إذا كان الأشخاص أقل تعبا وإرهاقا، فإنهم يكونون أقل ميلا لاختيار أطعمة تحتوي على السكريات والطاقة، كما أنهم يكونون أقل ميلا لتناول وجبات خفيفة قبل النوم'' وتوصل الباحثون إلى تلك النتائج من مقارنة عدة دراسات علمية سابقة حول النوم والجوع والأكل.

وقالت ''هول'' خلال مؤتمر لمؤسسة التغذية البريطانية في لندن، إن التعب يمكن أن يعمل على اضطراب توازن الهرمونات التي تتحكم بالشهية، مضيفة أن إطالة ساعات النوم يمكن أن يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في مستويات تناول الإنسان للسكريات.

من ناحيته، قال الأستاذ في جامعة أبردين ''لييوني روديك كولينز''، إن تناول الطعام مبكرا يمكن أن يساعد في عملية الهضم ويمنع زيادة الوزن.

وبناء على تلك النتائج دعا العلماء الأطباء إلى التوصية للبدناء أو ذوي الوزن الزائد على النوم لساعات أطول.