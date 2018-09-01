قائد يشن حملة واسعة لإزالة ''الضوضانات'' العشوائية بسوق السبت ﻿

شن قائد بباشوية سوق السبت حملة واسعة رفقة عناصر من القوات العمومية وأعوان السلطة، يومه الأحد، لإزالة الحدبات (الضوضانات)العشوائية، بالطرقات بأحياء المدينة ولاسيما حي الزعراطي وحي النخلة .

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شن قائد بباشوية سوق السبت حملة واسعة رفقة عناصر من القوات العمومية وأعوان السلطة، يومه الأحد، لإزالة الحدبات (الضوضانات)العشوائية، بالطرقات بأحياء المدينة ولاسيما حي الزعراطي وحي النخلة .

وأفادت مصادر إعلامية محلية، أن العديد من أصحاب السيارات اشتكوا من ظهور حدبات عشوائية لا تستجيب للمعايير القانونية وموضوعة بشكل خطير حيث تتسبب في بعض الحوادث المجانية.

وأشارت ذات المصادر أن الحملة لقيت استحسانا من طرف السائقين وأشادوا بجرأة القائد الذي أشرف على العملية، الذي أعاد الوضع إلى ما كان عليه، كما أكدوا أنهم ليسوا ضد الحدبات، بشرط وضعها بمعايير قانونية وتحت القرار العاملي.