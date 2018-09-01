 حملة أمنية واسعة تسفر عن تفكيك ورشة لصناعة قوارب الهجرة السرية بالداخلة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

تحرير عنق شاب كان عالقا بين فكي الميترو والمنصة بالأرجنتين | دولي

تحرير عنق شاب كان عالقا بين فكي الميترو والمنصة بالأرجنتين

قائد يشن حملة واسعة لإزالة الضوضانات العشوائية بسوق السبت | مجتمع

قائد يشن حملة واسعة لإزالة ''الضوضانات'' العشوائية بسوق السبت

حملة أمنية واسعة تسفر عن تفكيك ورشة لصناعة قوارب الهجرة السرية بالداخلة | مجتمع

حملة أمنية واسعة تسفر عن تفكيك ورشة لصناعة قوارب الهجرة السرية بالداخلة

الشيخة طراكس توضح حقيقة حفل الوفد الخليجي | ثقافة و فنون

الشيخة طراكس توضح حقيقة حفل الوفد الخليجي

جريمة من نوع آخر.. مـقتل طفل قاصر بعد مُــهاجمة نزلاء دار الوفاء بفاس من طرف لصين ..تفاصيل صادمة | حوادث و حقوق

جريمة من نوع آخر.. مـقتل طفل قاصر بعد مُــهاجمة نزلاء دار الوفاء بفاس من طرف لصين ..تفاصيل صادمة

تماس كهربائي يتسبب في اندلاع حريق مهول داخل منزل بالداخلة | حوادث و حقوق

تماس كهربائي يتسبب في اندلاع حريق مهول داخل منزل بالداخلة

مصرع 20 شخصا في حادث سير بنيويورك | دولي

مصرع 20 شخصا في حادث سير بنيويورك

المنظمة الديمقراطية للشغل تدخل على خط قضية وفاة معطل مكفوف بوزارة الحقاوي وتستنكر التعامل الحكومي السلبي واللا إنساني مع ذوي الإعاقة والمكفوفين بالمغرب | مجتمع

المنظمة الديمقراطية للشغل تدخل على خط قضية وفاة معطل مكفوف بوزارة الحقاوي وتستنكر التعامل

بعد اختفائه لأسبوعين ..الإنتربول يعلن استقالة رئيسه المختفي | دولي

بعد اختفائه لأسبوعين ..الإنتربول يعلن استقالة رئيسه ''المختفي''

نحن هم اليتامى.. يا يتيم

حملة أمنية واسعة تسفر عن تفكيك ورشة لصناعة قوارب الهجرة السرية بالداخلة

بتاريــخ : 8 أكتوبر 2018 / 01:13 حملة أمنية واسعة تسفر عن تفكيك ورشة لصناعة قوارب الهجرة السرية بالداخلة | مجتمع
حملة أمنية واسعة تسفر عن تفكيك ورشة لصناعة قوارب الهجرة السرية بالداخلة
تمكنت عناصر الدرك الملكي بالداخلة وبتنسيق مع نظيرتها بقيادة مركز ''اعرايش'' مساء أمس السبت من تفكيك ثلاث ورشات لصناعة القوارب غير المرخصة بمنطقة ''اكراير لشياخ'' الواقعة على بعد 65 كلم من مركز الداخلة.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

تمكنت عناصر الدرك الملكي بالداخلة وبتنسيق مع نظيرتها بقيادة مركز ''اعرايش'' مساء أمس السبت من تفكيك ثلاث ورشات لصناعة القوارب غير المرخصة بمنطقة ''اكراير لشياخ'' الواقعة على بعد 65 كلم من مركز الداخلة.

وأسفرت العملية التي وصفت بالنوعية عن حجز ثلاثة قوارب للصيد التقليدي، يرجح أنها كانت موجهة للشبكات المتخصصة في الهجرة السرية إضافة إلى مجموعة من الألواح الخشبية التي تستعمل في صناعة هذا النوع من القوارب.

وجرى إتلافها عن طريق حرقها بالكامل تحت الإشراف المباشر لقائد المركز الترابي للدرك الملكي بـ''انتريفت''، وبمساعدة عدد من العناصر التابعين له، وتحت التتبع الفعلي لقائد سرية الدرك بالداخلة.

وتأتي هذه العملية في إطار المجهودات التي يبذلها عناصر الدرك الملكي بالداخلة من أجل محاربة الهجرة السرية والقطع مع منابعها، ومحاربة الأدوات المستعملة فيها عن طريق استئصالها من جذورها الأصلية، وكذا للحد من أنشطة التهريب بكل أنواعه.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الداخلة الدرك الملكي تفكيك ورشة صناعة القوارب الهجرة السرية إتلاف 3 قوارب

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

قائد يشن حملة واسعة لإزالة الضوضانات العشوائية بسوق السبت | مجتمع

قائد يشن حملة واسعة لإزالة ''الضوضانات'' العشوائية بسوق السبت

المنظمة الديمقراطية للشغل تدخل على خط قضية وفاة معطل مكفوف بوزارة الحقاوي وتستنكر التعامل الحكومي السلبي واللا إنساني مع ذوي الإعاقة والمكفوفين بالمغرب | مجتمع

المنظمة الديمقراطية للشغل تدخل على خط قضية وفاة معطل مكفوف بوزارة الحقاوي وتستنكر التعامل الحكومي السلبي واللا إنساني مع ذوي الإعاقة والمكفوفين بالمغرب

عناصر الدرك الملكي تتمكن من توقيف سيارتين مسروقتين ضواحي طرفاية | مجتمع

عناصر الدرك الملكي تتمكن من توقيف سيارتين مسروقتين ضواحي طرفاية

مستخدمو الضمان الاجتماعي يخوضون إضرابا يوم الثلاثاء 9 أكتوبر الجاري بالدار البيضاء | مجتمع

مستخدمو الضمان الاجتماعي يخوضون إضرابا يوم الثلاثاء 9 أكتوبر الجاري بالدار البيضاء

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أصدقاء المكفوف المعطل الذي توفي بوزارة الحقاوي يكشفون حقائق صادمة حول الحادث | خارج البلاطو
منذ 2 ساعات

أصدقاء المكفوف المعطل الذي توفي بوزارة الحقاوي يكشفون حقائق صادمة حول الحادث

قصة مؤثرة لمسن تعرض لاعتداء خطير من طرف أبنائه بمنطقة بن حمد | حالة خاصة

قصة مؤثرة لمسن تعرض لاعتداء خطير من طرف أبنائه بمنطقة بن حمد

ســاكنة البيضاء ووسائل النقل..قصة معاناة لا تنتهي | زووم

ســاكنة البيضاء ووسائل النقل..قصة معاناة لا تنتهي

لحظة نقل المكفوف المعطل اللي مات من فوق سطح وزارة الحقاوي..شوفو أشنو وقع | قنوات أخرى

لحظة نقل المكفوف المعطل اللي مات من فوق سطح وزارة الحقاوي..شوفو أشنو وقع

﻿

آخر المستجدات

تحرير عنق شاب كان عالقا بين فكي الميترو والمنصة بالأرجنتين | دولي
منذ 7 دقائق

تحرير عنق شاب كان عالقا بين فكي الميترو والمنصة بالأرجنتين

قائد يشن حملة واسعة لإزالة الضوضانات العشوائية بسوق السبت | مجتمع

قائد يشن حملة واسعة لإزالة ''الضوضانات'' العشوائية بسوق السبت

حملة أمنية واسعة تسفر عن تفكيك ورشة لصناعة قوارب الهجرة السرية بالداخلة | مجتمع

حملة أمنية واسعة تسفر عن تفكيك ورشة لصناعة قوارب الهجرة السرية بالداخلة

الشيخة طراكس توضح حقيقة حفل الوفد الخليجي | ثقافة و فنون

الشيخة طراكس توضح حقيقة حفل الوفد الخليجي

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.