حملة أمنية واسعة تسفر عن تفكيك ورشة لصناعة قوارب الهجرة السرية بالداخلة ﻿

تمكنت عناصر الدرك الملكي بالداخلة وبتنسيق مع نظيرتها بقيادة مركز ''اعرايش'' مساء أمس السبت من تفكيك ثلاث ورشات لصناعة القوارب غير المرخصة بمنطقة ''اكراير لشياخ'' الواقعة على بعد 65 كلم من مركز الداخلة.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

تمكنت عناصر الدرك الملكي بالداخلة وبتنسيق مع نظيرتها بقيادة مركز ''اعرايش'' مساء أمس السبت من تفكيك ثلاث ورشات لصناعة القوارب غير المرخصة بمنطقة ''اكراير لشياخ'' الواقعة على بعد 65 كلم من مركز الداخلة.

وأسفرت العملية التي وصفت بالنوعية عن حجز ثلاثة قوارب للصيد التقليدي، يرجح أنها كانت موجهة للشبكات المتخصصة في الهجرة السرية إضافة إلى مجموعة من الألواح الخشبية التي تستعمل في صناعة هذا النوع من القوارب.

وجرى إتلافها عن طريق حرقها بالكامل تحت الإشراف المباشر لقائد المركز الترابي للدرك الملكي بـ''انتريفت''، وبمساعدة عدد من العناصر التابعين له، وتحت التتبع الفعلي لقائد سرية الدرك بالداخلة.

وتأتي هذه العملية في إطار المجهودات التي يبذلها عناصر الدرك الملكي بالداخلة من أجل محاربة الهجرة السرية والقطع مع منابعها، ومحاربة الأدوات المستعملة فيها عن طريق استئصالها من جذورها الأصلية، وكذا للحد من أنشطة التهريب بكل أنواعه.