الشيخة طراكس توضح حقيقة حفل الوفد الخليجي ﻿

نفت المغنية الشعبية فاطمة الزهراء المعروفة بلقب ''الشيخة طراكس'' ما تداوله نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' وبعض المواقع الإلكترونية، حول '' تعرضها لمقلب من طرف مغاربة انتحلوا صفة وفد

شوف تيفي

نفت المغنية الشعبية فاطمة الزهراء المعروفة بلقب ''الشيخة طراكس'' ما تداوله نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' وبعض المواقع الإلكترونية، حول '' تعرضها لمقلب من طرف مغاربة انتحلوا صفة وفد خليجي''.

وأوضحت المغنية الشعبية، عبر اتصال هاتفي بـ''شوف تيفي'' يومه الأحد: ''إن كل ما تم ترويجه من أخبار كذب وبهتان وكنت على علم واتفاق مسبق، مع مجموعة من الشباب الذين قاموا بالتنسيق معي، عبر الفيسبوك''.

وأضافت المغنية فاطمة الزهراء، أنها كانت على علم بأن الشباب سيرتدون ملابس ''خليجية،'' ولذلك قامت بحفظ مجموعة من الأغاني الخليجية عن ظهر قلب، لكي يمر الحفل كما تم الاتفاق عليه على ما يرام.

وكشفت طراكس أنها أحيت الحفل على أحسن وجه، إلا أنها سجلت استياء من سلوك شابين اثنين قاما بمعاكستها دون احترام لها ولمهنة الشيخة، وهو ما دفعها إلى ترك الميكرفون جانبا، ومغادرتها قاعة الحفل.