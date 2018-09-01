جريمة من نوع آخر.. مـقتل طفل قاصر بعد مُــهاجمة نزلاء دار الوفاء بفاس من طرف لصين ..تفاصيل صادمة ﻿

شهدت دار الأطفال الوفاء بحي النرجس بفاس قبل قليل من ليلة الأحد 7 أكتوبر الحالي جريمة قتل بشعة راح ضحيتها طفل متخلى عنه كان نزيلا بدار الوفاء .

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شهدت دار الأطفال الوفاء بحي النرجس بفاس قبل قليل من ليلة الأحد 7 أكتوبر الحالي جريمة قتل بشعة راح ضحيتها طفل متخلى عنه كان نزيلا بدار الوفاء .

و حسب ما أفادت مصادر محلية فإن شخصين قاما باقتحام ذات الدار في حدود الساعة الرابعة زوالا من أجل السرقة ، ليتفاجأ بهما نزلاء دار الأطفال الوفاء حيث أرادوا الدفاع عن المؤسسة التي ينزلون بها برشق اللصين بالكراسي إلا أن السارقين أرادا الدفاع عن نفسيهما ليوجها ضربة بالكرسي إلى أحد الأطفال على مستوى الرأس أردته مغمى عليه .

وأضـــافت ذات المصادر أنه بعد فرار اللصين الذين اقتحما المؤسسة سالفة الذكر تم ربط الاتصال بالمصالح الأمنية و السلطات المحلية التي حلت إلى عين المكان بسرعة من أجل معاينة الحادث ، كما تم ربط الاتصال بسيارة الإسعاف التي نقلت الطفل المصاب صوب العناية المركزة بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس من أجل إنقاده ، إلا أن النزيف الداخلي بسبب قوة الضربة التي تلقاها كانت كفيلة بإزهاق روحه .

وفور وقوع الحادث بادرت المصالح الأمنية إلى فتح تحقيق معمق و بسرعة قياسية تم إلقاء القبض على أحد المجرمين فيما لازال الثاني في حالة فرار.