تماس كهربائي يتسبب في اندلاع حريق مهول داخل منزل بالداخلة ﻿

اندلع، قبل قليل من زوال اليوم الأحد، حريق مهول داخل أحد المنازل الكائنة بحي الوكالة شرق مدينة الداخلة.

شــوف تيفي: الداخلة

اندلع، قبل قليل من زوال اليوم الأحد، حريق مهول داخل أحد المنازل الكائنة بحي الوكالة شرق مدينة الداخلة.

وأوضح مصدر من عين المكان لـ''شوف تيفي''، أن الحريق ناتج عن تماس كهربائي حدث وسط المنزل المذكور، ما أدى إلى اندلاع حريق مهول أتى على المنزل المكون من ثلاثة طوابق بشكل كـامل؛ ولحسن الحظ، لم يخلف الحريق تسجيل أي إصابات بشرية.

هذا، وفور علمها، حلت عناصر الوقاية المدنية والسلطات المحلية إلى عين الكان، للوقوف على الحريق وأسبابه، بينما لا يزال يحاول رجال المطافئ السيطرة على الحريق لإخماده بشكل كــامل.