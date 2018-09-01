 مصرع 20 شخصا في حادث سير بنيويورك ﻿
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مصرع 20 شخصا في حادث سير بنيويورك

بتاريــخ : 8 أكتوبر 2018 / 00:35 مصرع 20 شخصا في حادث سير بنيويورك | دولي
مصرع 20 شخصا في حادث سير بنيويورك
أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الأحد، عن مصرع 20 شخصا في حادث سير نتج عن اصطدام سيارة ليموزين بأحد المتاجر الشهيرة ومحيطها، في مقاطعة شوهارى بولاية نيويورك.

شوف تيفي وكالات

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الأحد، عن مصرع 20 شخصا في حادث سير نتج عن اصطدام سيارة ليموزين بأحد المتاجر الشهيرة ومحيطها، في مقاطعة شوهارى بولاية نيويورك.

الحادث وقع أمس السبت، عندما زادت سيارة ليموزين من سرعتها على إحدى التلال، ثم انحرفت واصطدمت بمتجر ''أبل باريل كانتري'' الذي يعد أحد المقاصد السياحية في المقاطعة، وفقا لوكالة الأناضول.

ونقلت صحيفة ''تايمز يونيون'' المحلية عن محققين في المجلس الوطني لسلامة النقل إنّ الحادث يعد ''الأكثر دموية في المقاطعة منذ أكتوبر 2005 عندما غرقت سفينة جولات سياحية في بحيرة جورج ونتج عن الواقعة مصرع 20 شخصا''.

وأضاف المحققون أنّ الحادث أوقع العديد من الضحايا، دون الكشف عن عدد المصابين

إذ أوردت وكالة ''أسوشيتيد بريس'' الأمريكية وفقا لشاهد عيان، أنّ 18 من القتلى كانوا داخل سيارة الليموزين المتسببة في الحادث ''.

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