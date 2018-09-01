المنظمة الديمقراطية للشغل تدخل على خط قضية وفاة معطل مكفوف بوزارة الحقاوي وتستنكر التعامل الحكومي السلبي واللا إنساني مع ذوي الإعاقة والمكفوفين بالمغرب ﻿

استنكرت المنظمة الديمقراطية للشغل التعامل الحكومي السلبي واللاإنساني مع ذوي الإعاقة والمكفوفين بالمغرب.

شوف تيفي

استنكرت المنظمة الديمقراطية للشغل التعامل الحكومي السلبي واللاإنساني مع ذوي الإعاقة والمكفوفين بالمغرب.

وأفاد بلاغ المنظمة الذي توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه اليوم الأحد، ''بلغ إلى علمنا وفاة أحد المكفوفين المعطلين المعتصمين بسطح بناية وزارة الأسرة والتضامن، والمسمى قيد حياته صابر لحلوي 25 سنة، من موالد مدينة مراكش، توفي بعد سقوطه من أعلى البناية''.

ورد بلاغ المنظمة هذا الحادث أنه '' نتيجة استمرار الحكومة، في نهج سياسة اللامبالاة ومسلسل تركيع المكفوفين المعطلين بقطع الماء والطعام عنهم لإرغامهم على مغادرة البناية بدل فتح أبواب الحوار والتفاوض معهم، والقيام بكل ما تتطلبه المسؤولية الإدارية والمجتمعية و الإنسانية والأخلاقية للحكومة لإنقاذ المكفوفين المعطلين من أية محاولة قد تكون مأسوية وخطيرة على حياتهم''.

وأضاف البلاغ، '' لكن الحكومة اختارت كعادتها سياسة الهروب إلى الأمام كأنها تتعامل مع حشرات''.