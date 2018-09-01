بعد اختفائه لأسبوعين ..الإنتربول يعلن استقالة رئيسه ''المختفي'' ﻿

أعلنت منظمة الشرطة الجنائية الدولية ''إنتربول''، اليوم الأحد، استقالة رئيسها الصيني مينغ هونغوي بصورة فورية، وذلك بعد أن اختفى لمدة أسبوعين، قبل أن تعلن بكين أخيرا أنه يخضع للتحقيق للاشتباه في

شوف تيفي

أعلنت منظمة الشرطة الجنائية الدولية ''إنتربول''، اليوم الأحد، استقالة رئيسها الصيني مينغ هونغوي بصورة فورية، وذلك بعد أن اختفى لمدة أسبوعين، قبل أن تعلن بكين أخيرا أنه يخضع للتحقيق للاشتباه في ارتكابه مخالفات قانونية.

وصرح الإنتربول في بيان، وفق ما أوردته قناة ''سكاي نيوز عربية'': ''تلقت المنظمة اليوم الموافق للسابع من أكتوبر، في مقر أمانتها العامة في ليون بفرنسا، استقالة من السيد مينغ هونغوي من منصب الرئيس، وهي استقالة نافذة بصورة فورية''.

وأضاف البيان أن كيم جونغ يانغ، وهو من كوريا الجنوبية، سيقوم على الفور بمهام الرئيس لحين تعيين رئيس جديد للمنظمة خلال اجتماعها المقرر في دبي في الفترة بين 18 و21 نوفمبر، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وأضاف المصدر أن الصين صرحت يومه الأحد،'' إن رئيس منظمة الإنتربول الذي اختفى بعد وصوله إلى البلد، يخضع للتحقيق للاشتباه بارتكابه أنشطة جنائية، في وقت قالت زوجته إنها تلقت رسالة منه تتضمن ''صورة سكين''.

ويشغل مينغ كذلك منصب نائب وزير الأمن العام في الصين، وهو أول رئيس صيني للإنتربول. وكانت آخر مرة وردت من مينغ أخبار قبل نحو أسيوعين، عندما غادر ليون حيث مقر الإنتربول، متوجها إلى الصين.

وأعلنت زوجة مينغ أنها فقدت الاتصال به منذ 25 سبتمبر، وتعتقد أنه في خطر، كما دعت المجتمع الدولي إلى التدخل.

وقالت إن زوجها وجه إليها رسالة عبر موقع للتواصل الاجتماعي في 25 سبتمبر، يوم سفره إلى الصين، جاء فيها ''توقعي اتصالا مني''.

وكشف مسؤولون فرنسيون عن اختفائه يوم الجمعة، إلا أن الصين لم تعلق على الأمر قبل الآن.