 طفلة تعثر علي سيف الفايكنغ بعد 1500 سنة بالسويد ﻿
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طفلة تعثر علي سيف الفايكنغ بعد 1500 سنة بالسويد

بتاريــخ : 7 أكتوبر 2018 / 23:48 طفلة تعثر علي سيف الفايكنغ بعد 1500 سنة بالسويد | دولي
طفلة تعثر علي سيف الفايكنغ بعد 1500 سنة بالسويد
عثرت طفلة في الثامنة من عمرها، أثناء سباحتها في بحيرة فيدوستيرن السويدية، على سيف أثري يعود إلى عصر غزاة الفايكنغ الذين عاشوا قبل 1500 سنة.

شوف تيفي

عثرت طفلة في الثامنة من عمرها، أثناء سباحتها في بحيرة فيدوستيرن السويدية، على سيف أثري يعود إلى عصر غزاة الفايكنغ الذين عاشوا قبل 1500 سنة.

وقالت السلطات السويدية، وفق ما أورده موقع ''أهل مصر''، يوم أمس السبت، أن السيف الذي عثرت عليه الطفلة ساجا فانسيك ، يبلغ طوله 85 سنتيمترا ومصنوع من الحديد ، وله مقبض من الخشب ويعود تاريخه إلى عصر الفايكنغ، وقد ظنت في البداية أنه مجرد عصا.

وأشارت السلطات، يضيف المصدر، إلى أن الفحوص التي أجراها الأثريون على السيف ، الذي عثرت عليه الطفلة ساجا، أكدت أنه ينتمي إلي قبائل الفايكنغ التاريخية ، وهو ما دفعهم إلى البدء في حملة تنقيب داخل بحيرة فيدوسترين ، وقد نجحوا فعلا في العثور على بعض المقتنيات التاريخية ، من بينها بروش يعود تاريخها إلى القرن الثالث الميلادي .

وقالت الطفلة ساجا أنها ظنت في البداية أن السيف مجرد عصا قديمة، لكن عندما رأت طرفه المدبب خرجت به من الماء وهي تصرخ ''بابا لقد وجدت السيف''، وقامت بتسليمه لوالدها الذي توجه به إلى السلطات المختصة .

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