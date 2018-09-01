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مستخدمو الضمان الاجتماعي يخوضون إضرابا يوم الثلاثاء 9 أكتوبر الجاري بالدار البيضاء

بتاريــخ : 7 أكتوبر 2018 / 23:32 مستخدمو الضمان الاجتماعي يخوضون إضرابا يوم الثلاثاء 9 أكتوبر الجاري بالدار البيضاء | مجتمع
مستخدمو الضمان الاجتماعي يخوضون إضرابا يوم الثلاثاء 9 أكتوبر الجاري بالدار البيضاء
قرر المجلس النقابي الموسع للجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل يوم أمس السبت، ''تسطير برنامج نضالي آني''.

شوف تيفي:

قرر المجلس النقابي الموسع للجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل يوم أمس السبت، ''تسطير برنامج نضالي آني''.

ووفق بلاغ توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه اليوم الأحد، فقد قرر المجلس النقابي، أن'' يخوض مستخدمو وأطر جهة الدار البيضاء من الوكالات و المصحات و المديريات الجهوية و المركزية إضرابا جهويا يوم الثلاثاء 9 أكتوبر، تزامنا مع انعقاد المجلس الإداري، مع وقفة احتجاجية أمام الإدارة العامة من الساعة 8:30 إلى الساعة 11''.

وتأتي هذه الخطوة التصعيدية للمجلس النقابي ''تعبيرا عن سخط شغيلة الضمان الاجتماعي''.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب مستخدمي الضمان الاجتماعي إضرابا

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